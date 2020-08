L’interview 411: M.J. Bassett

MJ Bassett est un écrivain, réalisateur et producteur qui travaille dans le show business, selon imdb, depuis au moins 1997. Bassett a réalisé des films tels que Solomon Kane, Silent Hill: Revelation et Inside Man: Most Wanted, etc. Émissions de télévision comme Strike Back, Ash vs Evil Dead, Power et Altered Carbon. Le dernier film de Bassett est le film d’action Rogue, avec Megan Fox et Philip Winchester, qui est disponible sur Digital and On Demand à partir du 28 août 2020 et devrait sortir en DVD le 1er septembre 2020. Dans cette interview, Bassett parle avec ce écrivain sur la création de Rogue, la collaboration avec Megan Fox, etc.

**

Bryan Kristopowitz: Pourquoi vouliez-vous que Rogue soit votre prochain long métrage en tant que réalisateur?

M.J. Bassett: Eh bien, il ne s’agissait pas vraiment d’être mon prochain long métrage en tant que plan. C’était le bon moment pour pouvoir raconter l’histoire que je voulais raconter. Ma productrice, Molly Hassell, m’a appelé et m’a dit qu’elle avait l’opportunité de faire des films qui avaient un thème environnemental. J’ai été impliqué dans le mouvement environnemental toute ma vie. J’ai commencé au Royaume-Uni en tant qu ‘«expert de la faune» en animant des programmes télévisés et des documentaires quand j’étais beaucoup, beaucoup plus jeune et j’ai fini par faire des films et des émissions télévisées qui étaient tous des choses bruyantes de genre d’action (fantasmes, poursuites en voiture, combats d’armes à feu) et soudain J’ai réalisé que je pouvais en fait profiter de l’occasion pour faire un film environnemental et en faire également une image de genre. Donc, faire toutes les choses que j’aimais dans le cinéma et les faire sur quelque chose. Donc, une fois que j’ai réalisé que c’était possible et que Lionsgate allait soutenir cela, j’ai proposé Rogue. L’idée, bien sûr, était de faire un genre d’action-aventure avec beaucoup d’éléments amusants et divertissants.

BK: Quelle a été votre inspiration pour l’histoire de Rogue?

MJB: L’inspiration est vraiment venue du fait que j’ai beaucoup travaillé en Afrique du Sud sur une émission intitulée Strike Back, qui est une grande émission d’aventure militaire, puis j’ai fait des films là-bas également. Et j’adore l’Afrique du Sud. Je veux dire, j’aime tous les endroits sauvages et j’ai appris qu’ils avaient commencé l’élevage de lions. Il y a, comme, 12 000 lions dans les fermes en Afrique du Sud, et ils sont utilisés pour la chasse en conserve et ils sont tués pour que leurs parties du corps soient utilisées sur le marché de la médecine traditionnelle dans l’est. Et j’ai vu certaines des conditions dans lesquelles ces lions sont maintenus et j’ai juste pensé que c’était épouvantable. Et j’ai pensé que cela pourrait être une sorte de colonne vertébrale d’une histoire à raconter sans que ce soit une sorte de film écologique «mangez vos verts». Donc, l’idée était, vraiment, d’essayer de faire quelque chose qui était un film amusant au sommet, mais il y avait d’autres couches à explorer si vous les vouliez.

BK: Décrivez votre collaboration sur le scénario de Rogue avec Isabel Bassett?

MJB: L’une des grandes joies de la réalisation de ce film a été d’avoir pu travailler avec ma plus jeune fille Isabel. C’est une jeune écrivaine très talentueuse, mais elle ne travaille pas vraiment dans le monde du genre comme moi, mais quand je lui ai raconté l’histoire de Rogue, elle s’y est vraiment engagée. Et j’avais besoin de quelqu’un avec qui travailler parce que j’étais occupé à faire d’autres trucs à l’époque. Je lui ai présenté l’histoire et écrit un plan, elle est revenue avec un script que j’ai vraiment aimé et puis j’ai travaillé dessus moi-même, puis entre nous deux, nous avons en quelque sorte déplacé le script vers un endroit où il pourrait être abattu. Elle a une voix jeune, elle est très féministe et autonome en tant que jeune femme. Et ce fut un plaisir incroyable de travailler avec elle. Et puis, bien sûr, elle finit par apparaître dans le film aussi parce que le film était censé avoir un budget si bas que je ne pouvais pas vraiment me permettre d’avoir un casting au-delà de mes amis / acteurs avec lesquels j’ai travaillé et des gens qui le voulaient. pour venir vivre une aventure. Donc Izzy a été choisi comme l’une des filles kidnappées afin d’économiser de l’argent. Mais c’est une bonne actrice. Elle est apparue dans un de mes films, Solomon Kane, il y a environ dix ans, alors qu’elle était très jeune. Elle a joué une petite sorcière. Et elle a toujours été à l’aise sur un plateau de tournage et elle fait incroyablement bien en tant qu’actrice ainsi qu’en tant qu’écrivain, elle est donc une menace multiple. Mais c’était vraiment amusant de travailler avec elle et elle me connaît, elle a traversé tous mes problèmes et ma transition. Elle est un soutien incroyable à avoir.

BK: Où Rogue a-t-il été filmé?

MJB: Rogue a été tourné en Afrique du Sud dans une ferme de jeux à une quarantaine de minutes à l’extérieur de Johannesburg. Nous avons tourné à peu près tout dans cette région avec quelques voyages dans certains des endroits les plus exotiques, mais oui, c’était tout Johannesburg.

BK: Comment avez-vous choisi Rogue?

MJB: Eh bien, au départ, lors de la réalisation du film, c’était censé être un projet à très petit budget, donc je n’avais aucune anticipation de lancer de grands noms. J’ai appelé Philip Winchester, qui est un très bon ami à moi avec qui j’ai travaillé sur Strike Back et Solomon Kane. Philip ne faisait rien, alors je lui ai demandé s’il voulait venir en Afrique du Sud pour une aventure, courir et devenir sale comme nous le faisions toujours sur Strike Back. Et il était complètement partant pour ça. Et le reste de la distribution avec qui j’avais travaillé sur divers autres projets. Mais ensuite, nous recherchions le rôle principal féminin. Et le scénario était très fort et tout le monde à LA disait que vous devriez aller voir des actrices de renom et voir si vous pouvez trouver quelqu’un. Et le nom de Megan Fox a été mentionné. Mais je ne pensais vraiment pas que ce serait bon pour elle. Je ne pensais pas qu’elle serait intéressée par ce genre de rôle physique, genre de femme alpha, mais il s’avère que c’était exactement ce qu’elle cherchait et elle a vraiment répondu au scénario et à son contenu, pas seulement du point de vue d’une sorte de thème environnemental mais aussi du fait que le rôle principal féminin n’est pas un personnage sexuel, elle est juste une femme dure qui fait un travail difficile et Megan a vraiment répondu à cela d’une manière qui lui permet de déplacer la perception d’elle. . Bien sûr, le public voit Megan Fox d’une manière très particulière et la réalité est qu’elle est une personne différente, elle a une gamme différente. J’étais vraiment content de l’avoir à bord. Ce fut une grande surprise pour moi d’avoir un si grand nom, mais c’était un plaisir et elle était formidable et elle est restée coincée comme tout le monde. Pas de traitement spécial. Elle était géniale.

BK: Quelle a été la partie la plus difficile de la création de Rogue pour vous en tant que réalisateur?

MJB: C’était un film très difficile à faire parce que son budget et son calendrier étaient courts, nous avons donc dû faire énormément de choses en peu de temps. Et j’étais producteur du film ainsi que scénariste / réalisateur et je devais avoir un œil sur tous les aspects du film, donc le défi était en fait une sorte de défi de production. En fait, faire le film n’a pas été très difficile pour moi. J’adore faire de l’action, j’aime tourner dans des endroits difficiles, et tant que vous vous entourez de gens qui peuvent faire ce que vous pouvez faire et bouger à un rythme rapide et comprendre ce que vous essayez de faire, la réalisation de films est incroyable plaisir. Je veux dire, il y a eu des jours difficiles parce qu’il faisait chaud et que l’environnement était difficile. L’Afrique du Sud est un pays impitoyable. Il y avait des jours où il faisait très chaud, il y avait de la poussière partout et le soir il y avait des orages et des pluies torrentielles. Mais vous savez que cela va se produire, vous devez donc l’anticiper et travailler avec cela afin que le plus difficile soit de le faire dans les délais et le budget. Mais la réalisation du film a été un plaisir absolu.

BK: Combien de temps a-t-il fallu pour créer Rogue, de la fin du scénario à la post-production?

MJB: C’était un processus très rapide, depuis le simple fait de parler de la création du film, de l’écriture du scénario, du tournage du film et de la livraison du film à Lionsgate. Nous sortons aux États-Unis le 28 août et c’est à peu près un an entre le moment où nous avons commencé à en parler et le moment où il est sorti, ce qui est le plus rapide que j’ai jamais réalisé. Et en fait, ce qui a pris le plus de temps a été de faire le VFX à la fin et même ceux-ci devaient être faits très rapidement. Normalement une créature en 3D, car le lion est presque entièrement en 3D avec quelques marionnettes et un tout petit peu un vrai lion aussi, c’est ce que nous attendions. Nous aurions pu livrer le film beaucoup plus tôt, il a donc fallu environ un mois et demi pour écrire le scénario, 22 jours pour le tourner, puis quelques mois de montage et de post-production. Très, très rapide.

BK: Comment avez-vous créé les lions vus dans le film?

MJB: Les lions du film sont pour la plupart créés numériquement. Il y a quelques séquences au tout début où de vrais lions étaient impliqués, puis quelques gros plans impliquaient également une tête de marionnette. Et je n’ai pas utilisé de vrais lions pour plusieurs raisons. La première est que je n’aime pas avoir de vrais animaux sur un plateau si je peux l’éviter, en particulier les prédateurs, car ils sont très facilement stressés. Et, bien sûr, ils sont dangereux. Un lion est un animal super dangereux à avoir à proximité d’acteurs et les rares fois où nous avons utilisé des lions, nous devions être ceux dans les cages. Et je ne pense pas que ce soit juste, en particulier dans un monde où une création numérique peut être réalisée. J’ai donc fait le choix d’utiliser des lions numériques. C’est au public de décider si elles se révèlent bonnes ou non. Je suis heureux de le faire de cette façon parce que j’obtiens également la performance que je souhaite. La lionne dans le film est un personnage et elle a une histoire et il était important de la décrire. Et je ne pensais pas que nous avions le temps de travailler avec de vrais lions pour essayer d’obtenir ce genre de performances de toute façon. C’était donc un compromis de le faire numériquement, mais c’était aussi le meilleur pour les animaux, en particulier pour un film très consciencieux sur la façon dont nous traitons la faune.

BK: Est-il juste d’appeler Rogue une sorte de film d’horreur, ou est-il plus apte à l’appeler un film d’action complet?

MJB: Eh bien, ce qui est génial avec Rogue pour moi, c’est qu’il couvre un certain nombre de genres. Il y a des éléments qui sont de l’action pure. Les 25 premières minutes de Rogue sont juste une séquence d’action implacable et haletante où, je pense, le public est aussi épuisé que les personnages. C’est exactement ce que je voulais. Mais ensuite, il se transforme pendant un moment dans le genre d’espace de film d’horreur. C’est comme une caractéristique de créature, il y a un danger dans l’obscurité, et nous tuons nos personnages un par un, puis ils se synthétisent en une pièce d’action. Et au milieu de cela, il y a aussi des histoires de personnages. Donc ce que j’aime, c’est que, espérons-le, ce que le public adorera, c’est qu’il y a un certain nombre de genres qui se déroulent. Et au milieu, c’est très drôle. Il y a beaucoup de très bonnes lignes de dialogue et les personnages sont super. Philip Winchester est incroyablement drôle. Et le public, espérons-le, c’était le plan, pour passer un très très bon moment.

BK: Vous avez réalisé un certain nombre de longs métrages au cours de votre carrière, comme Solomon Kane et Silent Hill: Revelation, et vous avez travaillé sur des émissions de télévision telles que Ash vs. Evil Dead et Strike Back. Avez-vous une préférence pour la réalisation de films ou de télévision?

MJB: La réalité est que je préfère les films en tant que scénariste / réalisateur parce que, évidemment, j’ai plus de contrôle créatif et je peux raconter des histoires que je veux raconter, en particulier avec Solomon Kane et mon premier, Deathwatch, aussi. Et maintenant, avec Rogue, ce sont des films sur lesquels j’avais un fort contrôle d’auteur. Silent Hill était une adaptation de jeu, tournée en 3D, donc c’était une expérience très différente. J’adore faire la télé. J’ai eu la meilleure expérience sur Strike Back parce que j’ai en quelque sorte dirigé cette émission pendant trois saisons en tant que producteur exécutif et réalisateur et, parfois, écrivain aussi. Donc, en tant que réalisateur, en tant que personne créative, vous voulez avoir autant de contrôle que possible, alors j’aime ceux où j’ai ça. J’adore faire la télévision. J’adore faire Altered Carbon and Power et Ash vs Evil Dead. C’était un plaisir incroyable et un réel privilège de les faire tous, et si vous trouvez une équipe avec laquelle vous aimez travailler, un excellent show runner et une excellente production, ce sont des expériences incroyables. Et, d’une manière générale, j’ai tendance à faire beaucoup plus de films maintenant. Encore une fois, ils ont un petit budget parce que je ne veux pas particulièrement travailler dans le grand studio. J’aime être laissé seul, j’aime faire ce que je vais faire. Mais je ne dis jamais rien. Un bon projet est un bon projet. La joie de cette entreprise est de pouvoir travailler avec des gens formidables.

BK: Quel est votre genre préféré pour travailler?

MJB: Je pense vraiment que je suis un directeur d’action dans l’esprit parce que j’aime l’aspect physique de ces choses. J’adore l’énergie cinétique, j’aime tracer l’action, j’aime conduire dans des voitures et tirer des armes à feu, sauter des objets, mettre le feu à des objets et faire des explosions. Ce ne sont que des choses que j’aime faire et auxquelles j’aime participer. L’horreur est toujours amusant, mais je sens que je suis probablement un meilleur réalisateur d’action qu’un réalisateur d’horreur. Thrillers, trucs fantastiques, science-fiction, je vis dans cet espace de genre, donc la fantasy est un grand, grand amour à moi. Très difficile à faire, très cher, et il est difficile de financer ces films. Mais avec quelque chose comme Rogue, honnêtement, c’est mon film parfait. Il fait tout ce que je voulais faire. Alors, c’est le genre dans lequel je veux travailler.

BK: Des héros de films?

MJB: Oh, tellement. Je veux dire, Alien était le film qui m’obsédait quand j’étais adolescent, et donc Ridley Scott est mon idole. Je n’ai jamais rencontré Ridley et je ne veux pas parce que je l’idolâtre tellement, lui et sa vision. David Fincher est incroyable. Oliver Stone a eu une influence incroyable. J’aime Wes Anderson et les frères Cohen parce qu’ils font des films que je ne peux pas faire. Je n’ai pas la vision de ce genre de films. Les cinéastes qui font le genre de choses que je fais, c’est plus difficile d’idolâtrer ce genre de choses parce que je vois les pièces et je le sais. Mais il y a des cinéastes que vous ne faites que regarder et qui ne peuvent pas croire à la vision et à la voix qu’ils ont. Il y en a tellement. J’aime les films. J’adore les cinéastes.

BK: Avez-vous révélé des projets à venir?

MJB: Je fais actuellement mes valises pour aller au Kenya pour commencer un autre film qui est un drame de survie. Encore une fois, il s’intégrera dans un certain nombre de genres différents. En son cœur, ce film est davantage une histoire de famille dramatique qui se déroule dans le contexte de l’Afrique (comme vous pouvez le dire, j’adore tourner en Afrique). Il y a une histoire, une histoire transgenre, que je veux raconter parce que je suis une femme transgenre. Alors c’est quelque chose que j’aimerais faire mais, encore une fois, le faire dans un style de genre. Il y a beaucoup de choses que j’ai planifiées. Je suis simplement heureux de travailler.

BK: Cela peut sembler une question étrange, mais comment diable a-t-il pu se calmer en créant Rogue? On dirait que c’était un million de degrés la plupart du temps.

MJB: Ouais, c’était un tournage très difficile. C’était super chaud, c’était super poussiéreux. C’était une manière très extrême de réaliser des films. Et l’Afrique est dure. Mais l’important était d’avoir un équipage et une équipe qui sachent comment gérer ça. Nous nous sommes donc calmés en profitant simplement de la compagnie des gens. Je fais des films où c’est une expérience familiale pour tout le monde, on s’entend très bien. C’est un décor amusant, et souvent nous nous refroidissons car les orages arrivent et il commence à pleuvoir. Les conditions étaient donc très extrêmes. De plus, beaucoup de membres de l’équipe étaient des gens très en forme. Ce sont tous d’anciens fanatiques de l’armée ou du fitness ou des gens capables de faire face à l’extrême, ils peuvent faire face aux bosses, aux contusions et aux conditions. Alors, oui, c’est un monde difficile. Mais je dis aussi à tous ceux qui viennent à l’un de mes films que ce sera probablement l’une des choses les plus difficiles que vous ayez jamais faites. Et presque tous les acteurs ont dit: « Oui, c’est vrai, c’est la chose la plus difficile que j’ai faite. »

BK: Qui a inventé le chapeau Yankees porté par O’Hara de Megan Fox? D’autres équipes de baseball ont-elles été considérées?

MJB: Le chapeau a été choisi par moi et ma costumière. J’ai juste vraiment aimé et Megan a pensé que c’était bon pour son personnage. En fait, je n’en connais pas assez sur le baseball pour avoir une opinion sur l’équipe, mais mes amis américains ont dit que c’était un bon chapeau et je pensais qu’elle avait fière allure. C’était vraiment une question d’esthétique. Megan est une superbe femme et elle a l’air bien dans tout, alors j’ai trouvé que le chapeau des Yankees était génial. Si ça avait été moi, ça aurait probablement été un chapeau UFC parce que je suis un grand fan de l’UFC. J’ai travaillé avec Michael Bisping sur Strike Back et c’est un bon ami à moi. Je cherche toujours à essayer de lancer certains de ces gars dans l’un des films que je fais parce que je les aime tous tellement. Alors peut-être que la prochaine fois, vous verrez un combattant de l’UFC dans le film.

**

Un merci tout particulier à M.J. Bassett pour avoir accepté de participer à cette interview et à Priscilla Rios pour sa mise en place.

Rogue est disponible en numérique et à la demande à partir du 28 août 2020. Il sortira en DVD le 1er septembre 2020.

Toutes les images sont une gracieuseté de Lionsgate.