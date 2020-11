Un matin d’août 2018, un groupe de femmes pleurait autour d’une tombe du Panteón Guadalupe Mixcoac, à Mexico. La douleur dans ces plaintes était telle que même les oiseaux n’osaient pas les interrompre avec leur chant. Juste un cri de “coupe!” m’a rappelé que cela faisait partie de la fiction, même si même la voix de Julián Hernández n’a pas réussi à arrêter les larmes versées par le casting de La déesse de l’asphalte, son nouveau film. Un nouvel arrangement des caméras m’a donné quelques minutes pour parler avec certaines des actrices de cette scène. Le premier était Chaîne Mabel. Bien que montrant encore dans ses yeux la tristesse de la séquence à laquelle nous venions d’assister, notre conversation a commencé par son sourire et son enthousiasme pour le tournage de son premier film.

Diplômée de CasAzul, l’école des arts du spectacle de la société de production Argos, Mabel a fait ses débuts dans l’industrie dans différentes séries télévisées, telles que Capadocia, Camelia, la texana ou El señor de los cielos. Sur son chemin, il a été suivi par des titres tels que La bandida, Por la Máscara, Monarca, Hernán ou Ingobernable. Son nom apparaissait de plus en plus à la télévision, mais son enthousiasme pour faire partie du grand écran attendait toujours son tour de briller.

En arrière-plan, à droite, Mabel Cadena sur le tournage de The Goddess of Asphalt. Devant elle, le réalisateur Julián Hernández. Photo: Eduardo Islas / Cinéma PREMIERE

“Qu’est-ce que tu vas retenir de Ramira?” Je lui ai posé des questions sur son personnage dans La déesse de l’asphalte. “En tant qu’actrice et être humain, je pense que j’ai eu une très grande évolution avec ce projet”, a-t-il répondu. «J’ai connu des limites que je ne connaissais pas, j’ai surmonté des choses qui m’ont surpris. C’est un projet qui laisse beaucoup de choses. Cela m’a pris du temps. Je me suis dépersonnalisé. La déesse de l’asphalte a joué avec mes sentiments et ma vulnérabilité. Cela a été très fort. Cela me rends très heureux. Vous ne savez pas ce que cela signifie pour moi de faire un film comme celui-ci. Il n’y a pas de meilleur moyen de se lancer dans le cinéma qu’ici et avec ces gens. Et je veux continuer à faire plus de cinéma. Je le souhaite “.

Quelques années plus tard, je rencontre à nouveau Mabel Cadena. Désormais ce n’est pas dans un panthéon mais tout le monde de chez eux, via un appel vidéo pour en parler La danse du 41, son deuxième rôle principal dans le cinéma mexicain. Sa vie professionnelle existe depuis plus de 10 ans, et dans ce chemin, elle a découvert une façon de vivre par la fiction:

«J’ai vu comment ce que je faisais avait un impact sur ma propre vie et sur mes proches. Et au fur et à mesure que je progressais, j’ai commencé à rêver de faire des projets qui transformeraient toujours les autres.

Mabel Cadena dans La déesse de l’asphalte.

Le nouveau test de ses rêves s’appelle Amada Díaz, fille de Porfirio Díaz et épouse d’un homme qui a joué dans l’un des moments les plus scandaleux et stigmatisés de l’histoire du Mexique: El baile de los 41. De la main du primé David Pablos ( Les élus), Mabel Cadena est extrêmement heureuse d’avoir une seconde chance de briller dans une fiction puissante et de réfléchir sur les opportunités et la racialisation.

«Cela arrive rarement chez une femme comme moi, à la peau brune, avec ces traits, le pouvoir d’embrasser des mondes aussi opposés et de passer du quartier – dans La godiosa del Asfalto – au Porfiriato – dans El baile de los 41 -. Je ne pourrais pas être plus heureux que ces choses soient accomplies. ”

Le film de Julián Hernández l’a fait participer à la sélection officielle du Morelia Film Festival 2020, un concours qui a également été clôturé par le film de David Pablos.

«Quel est le plus grand apprentissage que vous ayez eu depuis ces années CasAzul jusqu’à maintenant?» Lui ai-je demandé. «Comprenez que les choses ne se produisent pas toujours quand vous voulez et au moment que vous voulez. Et cela ne veut pas dire qu’il faut arrêter de travailler », a-t-il répondu. «Et je pense que l’empathie et le fait de faire équipe m’ont apporté de très bonnes choses. Je crois qu’après avoir fait The Goddess of Asphalt et The Dance of 41, ma vie a changé. Et non seulement je parle à l’extérieur, mais en interne, tout a bougé. ”

Une peur qui transforme

Il y a une similitude assez particulière entre notre discours dans ce tournage de panthéon et notre discours virtuel. “Je suis une actrice effrayante”, a-t-elle déclaré à deux reprises. “

Je ne sais pas si c’est le mot correct mais mon travail c’est ma vie, c’est ma passion; Je suis super cloué, super perfectionniste. Je veux toujours que quelque chose reste avec moi sur les femmes que je joue. Je me confronte toujours beaucoup et c’est pourquoi j’ai peur de démarrer de nouveaux projets ».

Le moyen de surmonter cette peur, dit-il, est de trouver la force de ses personnages. «Et je n’ai trouvé ma force à El baile de los 41 qu’au premier jour du tournage. Avant, j’avais très peur; cela impliquait de nombreux défis. Il avait, par exemple, une scène où il roulait à cru. Au final, ce n’était plus dans le film, mais il y a eu 4 mois où j’apprenais à monter avec un corset. Ce n’était pas un travail facile et j’ai tenu bon jusqu’à ce que je doive commencer à céder pour trouver d’autres possibilités. Amada Díaz m’a mis au défi tout le temps. Mais le premier jour du tournage, quand ils m’ont recouvert de couches et de couches de vêtements, et m’ont enfermé presque tout le temps dans une maison, j’ai trouvé ma force dans leur solitude ».

“Il semble que la peur t’a apporté de bonnes choses,” lui dis-je et elle sourit. «Cela m’a donné beaucoup d’apprentissage et beaucoup de bonnes choses», explique-t-il. «Je suis arrivé à El baile de los 41 avec crainte parce qu’il venait de la déesse de l’asphalte. Ses cheveux étaient courts et son estime de soi était très faible. J’ai dit: “ Personne ne va me voir ou ne veut me transformer en une femme vintage. ” Mais ma peur n’a jamais limité ma performance en tant qu’actrice. Cette peur me motive toujours à courir après ces risques ».

Peut-être que le secret de Mabel Cadena est de s’accrocher à l’excitation de démarrer de nouveaux projets. «Ce perfectionnisme et cette discipline font partie de mon engagement envers mes personnages. Je veux des personnages vivants, des transgresseurs, qui laissent quelque chose dans la société; chez les femmes, chez les hommes, chez tous les êtres humains qui peuvent les voir. Cette peur me donne envie de bien faire les choses et d’être à la hauteur de la vie que j’ai jouée. Je préfère avoir peur de ne plus être redevable [a mis personajes] croire que je l’ai déjà résolu. Aujourd’hui, je me sens très excité et je veux rêver que ce que je fais peut transformer une société ».

