Pas une semaine ne s’est écoulée depuis la démission Warner Bros. Je pourrais déjà avoir un substitut pour Johnny Depp. Il s’agit de Mads Mikkelsen, Acteur danois connu du grand public pour sa version d’Hannibal Lecter dans la série sur le psychiatre cannibale et l’un des chouchous des critiques de cinéma grâce à son talent de caméléon pour les personnages les plus extrêmes et les plus intenses. Sans aucun doute, le rôle de Gellert Grindelwald Cela irait parfaitement.

Johnny Depp dans Fantastic Animals: The Crimes of Grindelwald (© 2018 Warner Bros. Entertainment INC.) – Mads Mikkelsen dans notre interview Doctor Strange

Plus

Selon différents médias américains tels que Deadline, l’interprète de 54 ans serait parmi les premiers noms que le studio envisage de remplacer Johnny Depp dans Animaux fantastiques 3. Rappelons que l’acteur a présenté sa démission à la demande de l’étude à la suite du résultat obtenu dans le procès en diffamation qui a engagé la Cour britannique contre le tabloïd The Sun et son ex-épouse. Le juge Andrew Nicol était d’accord avec le journal après avoir accepté les preuves qui montreraient que Depp avait été violent envers Amber Heard, acceptant ainsi qu’il était décrit dans un article comme «l’agresseur d’épouse».

Mads Mikkelsen serait le choix préféré du réalisateur David Yates – le même qui a réalisé les derniers opus de Harry Potter et toute la saga Fantastic Beasts – et selon des sources proches de lui, l’acteur serait déjà plongé dans les premières étapes de la négociation.

Considérant que le troisième volet est en plein tournage depuis le 20 septembre, Warner Bros voudra probablement trouver un remplaçant le plus tôt possible afin de ne pas retarder la production. Et c’est qu’en dépit d’avoir retardé la première du film de novembre 2021 à juillet 2022, la situation actuelle de pertes provoquées par la crise sanitaire aurait pu créer un environnement de pression pour mener à bien les projets le plus rapidement possible et ne pas continuer. générer des dépenses en cours de route. Et encore plus lorsque Warner Bros devra payer à Johnny Depp un salaire de 10 millions de dollars, même s’il a démissionné et n’a tourné qu’une seule scène.

Nous reconnaissons que nous aimons l’idée de signer Mads Mikkelsen. Il a à peine 3 ans de moins que Depp et sa relation avec Albus Dumbledore (Jude Law) dans le passé ne serait pas si affectée par un changement radical d’âge entre les acteurs. Mais surtout, on adore ça car on a affaire à un acteur capable de se transformer en tout ce qu’on lui met devant lui.

Johnny Depp a une légion de fans internationaux qui ont tourné quotidiennement leur déception sur les réseaux sociaux, démontrant leur soutien inconditionnel à l’acteur et leur rejet de sa démission. Il y a même ceux qui disent qu’ils ne verront pas le film sans lui, tandis que d’autres fans demandent qu’il soit remplacé par Colin Farrell après avoir traversé la saga avec le même personnage dans le premier opus (cependant, cette option n’aurait aucun sens).

Mads Mikkelsen est un acteur capable d’incarner l’axe du mal à chaque fois qu’Hollywood insiste pour faire de lui le méchant du jour (Casino Royale). Il n’a même aucun problème à s’adapter aux personnages secondaires des superproductions même si ses talents sont en avance (comme il l’a fait dans Doctor Strange ou Rogue One: A Star Wars Story). Mads ne nie jamais Hollywood, fait tout ce qu’il faut et en attendant nous livre ses meilleures performances à travers le cinéma européen.

L’intensité naturelle qu’il apporte à chacune de ses performances a été capturée dans des bijoux de ce côté-ci de l’étang, comme le drame romantique A Real Affair (2012), le thriller intense The Hunt (2012), la folle parodie Men & Chicken (2015) ou Druk (Another round), dramatique acclamé par la critique de cette année.

Les fous peuvent sûrement devenir le méchant méchant des bêtes fantastiques qui rêve d’une domination mondiale par des sorciers pur-sang. Il est très probable qu’il fera du bon travail et obtiendra les applaudissements des critiques, mais s’il gagne l’approbation des fans, c’est une autre histoire. Les adeptes de l’univers Harry Potter et de la filmographie de Johnny Depp ont fait preuve d’une fidélité écrasante sur les réseaux sociaux et sont susceptibles de nier le changement. Que Mads soit l’élu ou non.

D’autres histoires qui pourraient vous intéresser: