Il est probable que tout le public et les médias ont supposé que Mads Mikkelsen jouerait le rôle de Grindelwald dans le prochain épisode de Fantastic Animals, mais la réalité est que l’acteur lui-même a maintenant nié que de telles informations soient vraies.

Depuis que Johnny Depp a été démis de ses fonctions de méchant, en raison de sa défaite devant les tribunaux britanniques en faveur du journal The Sun, les choses se sont déroulées très rapidement et les informations ont afflué. En premier lieu, c’était la confirmation de Depp lui-même où il a assuré que le studio de cinéma avait demandé sa démission. Plus tard, la nouvelle que l’acteur avait reçu son paiement intégral pour avoir assisté au tournage d’enregistrement pendant une seule journée. Et enfin l’annonce que Mads Mikkelsen serait le remplaçant à Grindelwald dans le nouveau Fantastic Animals.

Cependant, il semble que parmi tant de nouveautés, les nouvelles soient devenues incontrôlables, puisque, selon les mots de l’acteur, il n’en a même pas parlé avec Warner. Mikkelsen s’est récemment entretenu avec IGN et là, il a confirmé que tout cela appartenait toujours à la rumeur.

“Oh, c’est encore une rumeur au moment où nous parlons”, a déclaré Mikkelsen. «J’en sais autant que vous en savez dans les journaux. Alors j’attends toujours cet appel.

Le nom de l’acteur est venu en premier grâce au site Deadline, où il a été assuré que le réalisateur David Yates avait mis en place une liste d’acteurs pour remplacer Depp dans la saga fantastique. La première place a été occupée, naturellement, l’acteur également de la série Hannibal. Au milieu, il a également assuré que Warner et l’acteur avaient déjà eu des discussions précédentes, mais il semble que ce ne soit pas le cas.

Mikkelsen n’est pas étranger aux rôles antagonistes, ni aux grandes productions. Il était également le méchant ennemi de Benedict Cumberbatch dans Doctor Strange pour la saga des super-héros Marvel et avait un rôle important – bien que non antagoniste – dans Rogue One: A Star Wars Story.

Alors que le doute subsiste, le troisième volet de Fantastic Animals est déjà plongé dans le tournage au Royaume-Uni. Seul Johnny Depp a été la seule victime du casting, alors qu’Eddie Redmayne, Dan Fogler, Katherine Waterston, Ezra Miller, Jude Law et Alison Sudol continuent dans leurs rôles respectifs.

Le film n’a pas encore de date de sortie exacte, et apparemment le rôle de Grindelwald, toujours sans acteur.

Luis Angel H Mora Ma lettre de Poudlard n’est jamais arrivée, alors j’ai concentré ma vie sur le cinéma. J’aime écrire, Harry Potter, Doctor Who et les soirées où je suis astrologue. John Williams et The Killers musicalisent le drame de ma vie.