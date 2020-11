Après le départ soudain de Johnny Depp of Fantastic Animals and Where to Find Them 3, l’une des premières préoccupations des fans et des cinéphiles est de savoir quel acteur pourrait le remplacer dans ce troisième opus. Warner Bros. a déjà commencé à déplacer ses meilleures cartes et tout indique que Mads Mikkelsen mène la liste des candidats pour jouer Gellert Grindelwald.

Les informations proviennent directement du portail Deadline, qui soutient que l’acteur danois ressemble à l’une des premières options pour endosser le rôle du magicien noir, à la demande du réalisateur David Yates. En réalité, les négociations pour son intégration dans la saga sont à un stade précoce, donc sa signature n’est pas assurée à 100%.

Mads Mikkelsen a une carrière prolifique dans le cinéma et la télévision. L’acteur a participé à la série Hannibal (2013-2015), on l’a vu dans Rogue One: A Star Wars Story (2016) et dans Doctor Strange (2016). En revanche, Mikkelsen a remporté le prix du meilleur acteur au Festival de Cannes grâce à son rôle principal dans le film The Hunt (2012).

Le danois a plusieurs projets à l’horizon. C’est Chaos Walking (2021) où il partagera les crédits avec Tom Holland et Daisy Ridley. Il participera également à la comédie Retfærdighedens ryttere (2020) et au drame biographique The Billion Dollar Spy.

Et si vous vous posiez des questions sur l’éventuel retour de Colin Farrell, Variety rapporte que l’événement est impossible si l’on considère que l’interprète irlandais s’occupe du tournage de The Batman à Londres, un film qui réclame toute son attention et que nous avons déjà vérifié grâce à sa caractérisation méconnaissable d’El Pingüino.

Eddie Redmayne et Jude Law tournent actuellement le film. Bêtes fantastiques et où les trouver 3 à ouvrir dans les salles jusqu’à la prochaine fois 15 juillet 2022 (via Variety).

johnny depp fou mikkelsen



Brenda Medel J’aime le cinéma, fan de Laura Pausini, je pense toujours à la nourriture et je n’enlève pas mes lunettes de soleil même pour dormir.