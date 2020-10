Armie Hammer et Mads Mikkelsen seront à la tête du casting de “ L’espion d’un milliard de dollars ”, thriller qui se déroule pendant la guerre froide et sera réalisé par Amma Asante, responsable de «Bell», «A United Kingdom» et de quelques épisodes de «The Handmaid’s Tale» et «Mrs. Amérique’.

Le film sera basé sur une histoire vraie enquêtée par le journaliste lauréat du prix Pulitzer David E. Hoffman, qui a utilisé à la fois des documents précédemment classifiés de la CIA et des entretiens de première main avec des participants. Benjamin August («Class Rank») a été chargé de le modeler comme scénario.

Leur intrigue tourne autour de Brad Reid (Hammer), un nouveau venu à la station de la CIA à Moscou qui est contacté par l’ingénieur soviétique Adolf Tolkachev (Mikkelsen). Ignorant les conseils de ses supérieurs selon lesquels Tolkachev est une «menace» évidente du KGB, Reid développe un lien et une amitié uniques avec le Russe.

La foi de Reid en Tolkachev sera récompensée quand il, contre toute attente, commencera à lui remettre des secrets militaires, obtenus illicitement grâce à l’art d’espionnage classique de la guerre froide. Surnommé par Reid lui-même “The Trillion Dollar Spy”, la relation entre les deux contribue à modifier l’équilibre des pouvoirs entre l’Est et l’Ouest.

Le projet a été développé par Walden Media, également une société de production avec Weed Road Pictures d’Akiva Goldsman et Greg Lessans. HanWay Films sera en charge de la gestion de ses ventes et de sa distribution à l’international avec le soutien, aux États-Unis, de CAA Media Finance et d’Endeavour Content.

Le film sera l’un des nombreux projets qui du 3 au 11 novembre seront présents à l’American Film Market (AFM) de Santa Mnica, en Californie, cherchant à conclure tous les accords possibles garantissant son tournage, prévu pour 2021 dans des lieux de Europe de l’Est.