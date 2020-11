L’une des nouvelles manies d’Internet est la possibilité d’utiliser des algorithmes informatisés pour créer une série d’usurpations d’identité sur des visages qui semblent extrêmement réalistes. Bien qu’il ait été mis en garde sur les dangers potentiels de cet outil, le soi-disant deepfake nous a généralement donné des audiovisuels curieux et amusants comme le suivant: Freddie Mercury dans le rôle principal de M. Robot.

Bien sûr, l’ironie de cet échange de visages est évidente, puisque seul quelqu’un qui ne vit pas sur la planète Terre ne saurait que Rami Malek, le protagoniste de la série précitée, a joué Mercure dans une sorte de dramatisation biopique “diagonale” de les faits, sur le groupe et le chanteur.

La blague est sur vous, le chanteur de Queen pourrait dire à l’acteur de renom, maintenant que les rôles ont été inversés et que c’est le musicien britannique qui vole la caméra dans une scène de la célèbre série Mr.Robot. Vous pouvez voir la vidéo complète en haut de la note.

Ce deepfake particulier est le travail de la célèbre chaîne YouTube Ctrl Shift Face qui a fait plusieurs échanges faciaux accrocheurs tels que celui de Bill Hader sur le visage de Jim Carrey, le récent qui a échangé les fonctionnalités de Donald Trump avec celles de Joe Biden, ou celui de Silvester Stallone dans le corps de Macaulay Culkin dans Mon pauvre petit ange, une vidéo baptisée Home Stallone.

Habitué à nommer ses vidéos avec humour et sarcasme, celui-ci porte notamment le titre de Religious Rhapsody, puisqu’il s’agit d’une scène dans laquelle Elliot s’en prend aux organisations religieuses, les accusant de contrôler et de conduire la population dans l’ignorance. Et bien sûr faire un jeu de mots avec le titre de la chanson la plus célèbre du groupe mythique. Le même qui a baptisé le film de 2018.

Rami Malek a joué Freddie Mercury dans le film Bohemian Rhapsody, un film très controversé parmi les fans et les critiques qui, quoi qu’il arrive, a atteint la catégorie reine des Oscars et a décerné la statuette du meilleur acteur à Malek susmentionné.

Malek n’a pas arrêté sa course sur ses traces après avoir atteint le sommet, mais la pandémie l’a peut-être fait. L’acteur a terminé avec succès les quatre saisons du célèbre M. Robot et est le nouveau méchant titulaire du film de James Bond constamment reporté. Son rôle de Safin, dans No Time to Die de 007, a été surnommé par les rumeurs la version moderne du Dr. No.

À cet égard, Malek n’a ni confirmé ni démenti les rumeurs, mais il est actif dans la promotion d’un film qui sortira probablement en salles le 2 avril.

En plus du deepfake de Freddie Mercury dans une scène de Mr Robot, d’autres se sont aventurés pour voir à quoi ressembleraient certains acteurs jouant des personnalités de la vie réelle. Par exemple, ici, vous pouvez voir Chris Hemsworth dans la peau du combattant Hulk Hogan, afin que vous puissiez imaginer à quoi ressemblera l’Australien dans le biopic annoncé.

