La dernière contribution de Mutants est probablement l’un des films dont on parle le plus cette année. Et ce n’est pas précisément à cause de son contenu, mais à cause de toutes les nouvelles et mots qui ont été écrits à son sujet sans jamais atteindre les théâtres. La plus récente est la vague de critiques négatives, les mêmes auxquelles Maisie Williams a répondu, qui a remporté le podium des réseaux sociaux pour sa manière particulière de défendre les New Mutants.

La semaine dernière, les critiques américains ont refusé de voir et de revoir le film en raison du manque de fonctions de presse dans un environnement contrôlé et exempt de pandémie. Cela a conduit à de rares critiques, en particulier dans d’autres pays, qualifiant le film de «pire film de la saga X-Men».

L’actrice Maisie Williams a ensuite partagé la critique de Scott Mendelson de Forbes sur son compte Twitter et a ajouté le texte suivant:

Sonne comme un must. Achetez vos billets maintenant.

Alors que de nombreux fans du monde des mutants et tous ceux qui sont devenus fans d’un film resté en conserve pendant plus de deux ans, pourraient être enragés par l’accueil que le film a obtenu ces derniers jours, au contraire l’actrice de Game of Thrones le gère avec beaucoup d’humour et de sarcasme.

C’est une réalité, la saga X-Men a été marquée au fil des années par des incohérences de continuité au niveau de ses histoires et personnages, notamment par les changements constants de réalisateur dans plusieurs des films. Parmi ceux-ci, seuls Logan de James Mangold, X-Men First Class de Vince Vaughn et Days of the Future Past de Bryan Singer sont les mieux reçus par les fans et les critiques.

Indépendamment des risques pour la santé posés par la pandémie ou des critiques défavorables qui ont émergé sur le réseau, The New Mutants est sorti en salles avec un montant brut respectable de 750000 $ seulement dans ses fonctions jeudi dernier. Les experts estiment qu’il pourrait terminer le week-end avec un montant estimé de 7 à 10 millions de dollars rien qu’aux États-Unis.

Le film attend toujours l’opportunité de tenter sa chance sur d’autres marchés internationaux. Par exemple, au Mexique, il sera disponible dans les cinémas nouvellement ouverts à partir du 3 septembre prochain.

