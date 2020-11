Peu de temps après la publication des rapports officiels au box-office ce mardi au Japon, le réalisateur Makoto shinkai a exprimé sa joie et sa «frustration» après avoir confirmé que Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Le film: Mugen Train (Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-Hen) a dépassé le total brut de son film d’animation acclamé et à succès commercial ce week-end votre nom. (Kimi no Na wa.) À partir de 2016.

Comme nous l’avons déjà signalé, Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-Hen a rapporté 25,917 millions de yens (environ 247,8 millions de dollars) après 39 jours sur le panneau d’affichage. Avec cela, la première aventure cinématographique de Tanjiro est devenue le troisième film le plus rentable de tous les temps au Japon ce week-end, dépassant votre nom. avec ses 25,030 millions de yens, ainsi que le film Disney Frozen: A Frozen Adventure (2012) avec ses 25,48 milliards de yens.

Sur son compte Twitter officiel, Makoto Shinkai a partagé un article sur cette nouvelle, qui était accompagné du message suivant:

え え っ 、 も う!? 笑

悔 し い な あ と 思 い つ つ も 、 記録 が 常 に 上書 き さ れ て い く の も エ ン タ メ の 持 つ 健全 さ で す ね。 僕 も 良 す 劇場版 「鬼 滅 の 刃」 歴 代 3 位 に! 『君 の 名 は。』 『ア ナ 雪』 超 え https://t.co/vRMp8VYvqa @cinematoday よ り – 新海 誠 (@shinkaimakoto) 24 novembre 2020

“Quoi? Déjà!? Bien que je sois frustré, c’est dans la nature d’une industrie du divertissement saine que les records sont constamment battus, n’est-ce pas? Je ferai de mon mieux chaque jour pour pouvoir au moins faire de bons films », a écrit le réalisateur.

Ce n’est pas la première fois que le réalisateur de 5 centimètres par seconde (2007), The Garden of Words (2013) et Time with You (2019) publie un commentaire sur le succès de Demon Slayer. Lorsque le film a eu le meilleur week-end d’ouverture au box-office local à la mi-octobre, Shinaki a écrit sur Twitter: «Wow! Comment est-ce possible au box-office japonais? Une belle réalisation! ».

Au box-office local, Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-Hen est déjà très proche de remplacer le Titanic (1997) de James Cameron et ses 26,2 milliards de yens de la deuxième place. Le sommet appartient à Spirited Away de Hayao Miyazaki (2001) à 30,8 milliards de yens.

Parlant de la performance commerciale des productions animées à travers le monde, le film Demon Slayer a également grimpé ce week-end à la troisième place de tous les temps, juste en dessous de Spirited Away, avec 355,4 millions de dollars de revenus, et votre name., qui détient la marque comme le film d’animation japonais le plus rentable de tous les temps au monde avec 358,3 millions de dollars.

Le long métrage produit en studio Ufotable (Fate / stay night) est une continuation directe de la série animée sortie en 2019. La franchise provient du manga Kimetsu no Yaiba de Koyoharu Gotōge, qui a été publié dans le magazine Weekly Shōnen Jump. de Shueisha, entre février 2015 et mai 2020. L’histoire a été compilée en 22 volumes à ce jour, qui sont édités par la maison d’édition Panini Manga au Mexique.

Vous pouvez regarder les 26 épisodes de l’anime The Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba sur Crunchyroll et Funimation. Pour le moment, il n’a pas été confirmé que le film sort en salles en Amérique latine.

Tueur de démons: Kimetsu no Yaiba Makoto Shinkai



Gustavo Pineda J’écris sur le cinéma, la télévision et l’anime au Cine PREMIERE