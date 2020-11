Votre retour à Chicago devra prendre un peu plus de temps! Netflix a confirmé via les réseaux sociaux qu’Emily Cooper n’ira nulle part et gardera ses valises car un nouveau lot d’épisodes pour la saison 2 d’Emily in Paris approche.

“Emily à Paris reviendra pour une deuxième saison!”

La nouvelle a été donnée à travers une lettre fictive (via Variety) écrite par Sylvie Grateau (Philippine Leroy-Beaulieu), la patronne d’Emily dans la capitale française, adressée à Madeline Wheeler (Kate Walsh), la patronne américaine du protagoniste. On suppose généralement qu’Emily Cooper devra rester à Paris «plus longtemps que prévu», grâce à son excellent travail et même si elle n’est pas encore prête à le savoir.

«Nous vous écrivons à regret pour vous informer qu’Emily Cooper devra rester à Paris pendant une période prolongée. Malgré son attitude trop confiante et son manque d’expérience dans le marketing des produits de luxe, elle a réussi à charmer certains de nos clients les plus difficiles à impressionner pendant sa courte période de travail ici. Appelez cela bonne chance ou ingéniosité américaine; Je me penche vers le premier; ses résultats doivent être applaudis. Nous espérons qu’en prolongeant son séjour à Paris, Emily entretiendra les relations qu’elle a déjà établies, approfondira notre culture et apprendra peut-être quelques mots de français de base.. Nous travaillerons avec vous pour demander un permis de travail en votre nom afin de prolonger votre séjour ici. Nous adorons avoir Emily à Paris! Mais s’il te plait, ne lui dis pas«. Sincèrement, Sylvie Grateau.

Rappelons que la première saison d’Emily à Paris, dont la première a eu lieu le 2 octobre 2020, a souffert d’une série de critiques négatives de la part des médias français. Pratiquement, l’émission créée par Darren Star (Sex and the City) a été pointée du doigt comme l’auteur de stéréotypes négatifs et de préjugés liés à la société franco-parisienne.

«Série honteuse, image complètement fausse de Paris. C’est ridicule, mal joué. Comme si Paris était synonyme de mode, de romance et de croissants », a écrit un critique. «Une série qui aurait pu être géniale si elle n’avait pas caricaturé les Français. Dans cette série, les Français sont décrits comme arrogants, sales, paresseux, méchants, amers … mais heureusement ce jeune américain arrive pour expliquer comment fonctionne la vie«.

À cet égard, Darren Star est sorti pour défendre sa dernière production et c’est ce qu’il a déclaré (via Variety):

«C’est une émission américaine, ce n’est pas une émission française. C’est un point de vue américain et une expérience américaine d’être à Paris. Je pense que cela se moque des deux cultures.

Emily in Paris raconte l’histoire d’Emily Cooper (Lily Collins), une ambitieuse dirigeante marketing d’une vingtaine d’années de Chicago, qui décrochera de manière inattendue l’emploi de ses rêves à Paris. Son objectif principal est d’apporter le point de vue américain à une vénérable société de marketing française. De là, un choc des cultures a lieu, tandis que le protagoniste fait face à de nouveaux défis, aventures et romances.

La deuxième saison d’Emily à Paris n’a toujours pas de date de première.

Brenda Medel J’aime le cinéma, fan de Laura Pausini, je pense toujours à la nourriture et je n’enlève pas mes lunettes de soleil même pour dormir.