Les rumeurs sur Margot Robbie dans Pirates des Caraïbes ont été abordées par l’actrice elle-même, qui ne nie ni ne confirme sa participation à la livraison prochaine de la franchise, qui est déjà en cours de planification.

Margot Robbie dans le film The Legend of Tarzan.

Auparavant, il avait été rapporté que l’interprète était prête à jouer dans un projet basé sur l’univers des boucaniers, qui serait écrit par Christina Hodson, avec qui elle a collaboré sur le film Birds of Prey. Bien que cela ait été presque confirmé, il semble que maintenant tout est en suspens, car, d’après les paroles de la star, il n’y a toujours rien de confirmé. Voici ce qu’il a dit, dans le cadre d’une interview pour le podcast Happy Sad Confused (via):

“Peut-être [sucederá]. Mais ce sont les premiers jours. Je ne devrais pas en dire plus… pour le moment ».

De plus, interrogé davantage sur son implication, sa réponse a laissé entendre que, en effet, les négociations étaient déjà en cours, même si ce n’est probablement pas le bon moment pour révéler quoi que ce soit:

“Le temps nous le dira,” commenta-t-il.

Une chose est certaine, c’est que les fans de la franchise sont déjà impatients que tout prenne une tournure différente en termes d’histoires, ils ne s’attendent donc plus à voir Johnny Depp aux commandes. Cependant, il y a encore des gens qui n’abandonnent pas l’espoir de revenir à l’acteur dans son rôle d’escroc ivre des sept mers.

Mais quelque chose à prendre en compte est que, pour le moment, l’image ne semble pas très bonne pour Depp, qui vient de perdre son rôle dans le troisième volet de Fantastic Animals. Cela signifie que si Disney décide de s’en passer (ce qu’ils pensent déjà faire), ils devront trouver quelqu’un qui peut vendre le nouveau film juste sous leur nom, et Robbie s’est avéré être un producteur prolifique et une actrice extrêmement engagée..

Johnny Depp dans Pirates des Caraïbes: la vengeance de Salazar.

Bien que les rumeurs sur Margot Robbie dans Pirates des Caraïbes n’aient pas été confirmées, on la verra bientôt dans un nouveau film centré sur Harley Quinn.

José Roberto Landaverde Cinéphile et mélomane. J’adore écrire, écouter, lire et commenter tout ce qui touche au septième art. Je pense que Fleetwood Mac est sous-estimé. Je suis fan de Rocky and Back to the Future et évidemment un jour je monterai les “Philly Steps” et conduirai une DeLorean. Croyant fidèle que le cinéma est la meilleure machine de téléportation, et aussi que sur grand écran nous pouvons tous nous voir représentés.