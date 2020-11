La rock star Marilyn Manson était mal à l’aise lorsqu’elle a été interrogée sur sa relation passée avec l’actrice Evan Rachel Wood et a décidé d’abandonner l’interview. L’exercice faisait partie de la promotion actuelle de sa prochaine production de disque, mais l’histoire allait dans l’autre sens, maintenant que même le label du chanteur devait publier une déclaration pour clarifier la situation.

Au cas où vous ne le sauriez pas, Marilyn Manson et Evan Rachel Wood ont eu une histoire d’amour qui a commencé à une certaine période de l’année 2006 et est devenue publique au cours du premier mois de 2007. Elle a duré jusqu’à la mi-2010, la même année où elle aurait été ils se sont engagés à se marier, des mois avant de mettre définitivement fin à la relation.

Le contexte est compliqué car en février 2018, l’actrice de Westworld a témoigné devant la Cour suprême des États-Unis en tant que survivante de viols et de violences. Depuis, Wood a utilisé ses réseaux sociaux pour parler de féminisme et défendre ces idéaux, ainsi que d’autres femmes ayant des cas similaires.

Le média en question dans tout ce bordel est le magazine Metal Hammer et le journaliste en charge d’interviewer Manson par téléphone, a demandé ce qu’il pensait du témoignage que l’actrice a rendu au public il y a deux ans. Selon la publication, à ce moment-là, le chanteur a coupé l’appel et a évité à tout prix les appels ultérieurs constants qui tentaient de reprendre la connexion et l’interview.

Pendant un certain temps, les médias et les fans ont émis l’hypothèse que Marilyn Manson pourrait être l’agresseur derrière les histoires que Wood a racontées. Raison pour laquelle la question est sensible et controversée pour toutes les parties impliquées et source de curiosité pour les médias.

Après l’altercation, le magazine Metal Hammer a raconté la situation et a même publié une série de questions auxquelles ils aimeraient que le chanteur réponde. Dans l’un d’entre eux, ils précisent qu’à certaines occasions, un utilisateur de Twitter a posé à Evan Rachel Wood des questions sur l’identité de son agresseur et elle a révélé qu’elle ne voulait pas dire le nom de la personne parce qu’il avait menacé de la tuer ou de la faire tuer.

Le magazine de métal a lié la réponse de l’actrice à une interview que Manson a donnée à Spin en 2009 lors d’une séparation momentanée de l’actrice. Dans celui-ci, le chanteur a assuré que chaque jour il avait des fantasmes “de se casser le crâne avec un maillet”. Avant les tests et les questions du magazine, l’équipe du chanteur a répondu par un communiqué dans lequel elle a condamné les tentatives du médium de nourrir des commentaires liés à la vie privée de Manson, au lieu de se concentrer sur son travail artistique. De la même manière, ils ont tenté de clarifier leurs propos et de nier les hypothèses qui hantent Internet.

La déclaration précise que les mots de 2009 de Manson liant son ex-partenaire à un marteau, ainsi que ses commentaires sur les 158 coupes qu’il avait faites sur sa peau, faisaient tous partie de son acte théâtral pour promouvoir un album. . Ils affirment que cette interview a eu lieu six mois avant que le couple ne se marie, ce qui prouverait, selon leur équipe de relations publiques, que ces mots étaient un jeu et n’étaient pas pris au sérieux par le couple.

Le texte nie qu’il y ait eu un conflit dans la relation, citant l’actrice Evan Rachel Wood qui en 2015 a déclaré: «Je ne changerais rien à [la relación con Mason] … J’apprécie tout ce que vous m’avez appris. Je ne pense tout simplement pas que nous étions bien l’un pour l’autre. ” En outre, la déclaration s’est terminée par ce qui suit:

«Malheureusement, nous vivons à une époque où les gens croient ce qu’ils lisent sur le Web et se sentent libres de dire ce qu’ils veulent sans preuves réelles. Les effets peuvent être catastrophiques et la promotion d’informations non factuelles est totalement irresponsable. Tout ce que nous pouvons essayer et faire, en tant que médias et individus, est d’utiliser les faits et la vérité et de ne pas nous cacher derrière des potins et des conjectures pour faire avancer nos propres programmes.

Marilyn Manson fait actuellement la promotion de son album We Are the Chaos, sorti le 11 septembre. En revanche, Evan Rachel Wood n’a fourni aucun commentaire concernant cet incident.

