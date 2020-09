L’étape actuelle de Captain America est pleine de hauts et de bas, mais dans les numéros récents, l’intérêt des lecteurs s’est réveillé pour l’inclusion du personnage de Scourge, un classique de l’ère Gruenwald. Panini Comics, après un mois de repos, reprend la narration de cette étape avec Ta-Nehishi Coates aux commandes du quinjet.

Il est clair que le succès de l’univers cinématographique Marvel affecte ce qui est raconté dans les bandes dessinées de La Casa de las Ideas. Si un personnage utilisé dans les films devient pertinent, il est normal qu’il soit mis en avant dans le rôle. Et si c’est quelqu’un dont la présence n’était plus nécessaire, il se peut qu’il ait à nouveau une nouvelle opportunité parmi les pages colorées de nos super-héros préférés. Nous ne parlons pas forcément de rôles principaux mais cela peut même affecter la liste des rôles secondaires qui accompagnent le héros de manière très nécessaire.

La liste des compagnons de Capi est large tout au long de son existence et en ignorant Bucky Barnes et Sam Wilson, nous pouvons toujours effectuer une liste de beaucoup de catégories qui comprenaient Rick Jones, Jack Monroe, Sharon Carter ou Natacha Romanov, sans avoir besoin de ébouriffer nos cheveux ou fouiller dans les piles de bandes dessinées que nous avons sur les étagères. Steve Rogers a montré à plus d’une occasion que cela pouvait suffire à lui seul, mais comme toute création narrative, il est plus attractif grâce à l’environnement qui l’entoure et dans le cas de Captain America, il passe par la figure de ses compagnons et même ses intérêts sentimentaux.

Ta-Nehishi Coates en profite pour faire ressortir sa propre veine vindicative de scènes avec un contenu introspectif comme celui-ci. Il s’agit de plonger dans la figure de Steve, dans l’inspiration qu’il offre à tous ceux qui l’entourent et l’admirent, mais son image de Captain America dépasse les frontières des États-Unis lorsqu’il s’agit de servir de référence et d’exemple. Il y a aussi une réflexion profonde sur le concept de liberté si souvent hissé dans la nation et qui peut parfaitement être associé au dicton castillan «dis-moi de quoi tu te vantes et je te dirai ce qui te manque».

Le dessin est toujours en charge, comme dans les dernières tranches, par Jason Masters bien qu’il reçoive l’aide de Bob Quinn (qui lui arrive dans le prochain numéro) et de Lucas Werneck. Il ne surprend ni ne se démarque, il se conforme simplement et dans le nombre qui nous concerne il n’est pas nécessaire non plus un grand affichage car les scènes d’action brillent par leur absence, recherchant une atmosphère plus intime qui se récupère sous la forme d’une histoire, basée sur quelques flashbacks l’histoire que nous ne connaissions pas sur l’origine du concept Driada et qui est la femme qui se cache actuellement sous cette identité.

Nous devons nous référer à l’énorme travail d’artiste de couverture d’Alex Ross, qui illustre les images qui nous poussent à acheter la bande dessinée depuis le début de l’étape actuelle. Non seulement le résultat de la qualité à laquelle nous sommes habitués, mais ils sont des plus efficaces et révélateurs, rappelant même des détails psychédéliques plus typiques d’autres temps et d’auteurs tels que Jim Steranko. Certainement une galerie de reproductions digne d’occuper les murs sous forme de feuilles de grand format.

Il semblait que Coates n’était pas très clair sur le chemin mais lentement et progressivement il nous propose ces miettes qui nous mettent sur la voie de quelque chose de plus grand, d’une confrontation avec Alexa Lukin qui peut transcender le temps et nous ramener à des temps meilleurs, même s’ils semblent boire excessivement. des mérites d’autres auteurs qui ont pris en charge Captain America auparavant, comme Ed Brubaker.

Auteur : Jason Masters, Ta-Nehisi Coates

ISBN: 977000543800900114

Nombre de pages : 24

La description: Vous connaissez déjà la vérité sur la Dryade: qui se cache sous le masque et quel ancien personnage de la distribution secondaire de Captain America il s’agit. Maintenant, Steve Rogers découvrira lui-même sa propre identité. Et le jeu changera à jamais!

