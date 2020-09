Partager

Empyre # 6 présente l’armure la plus étrange jamais vue dans l’histoire de la bande dessinée Marvel (avis Spoilers)

Reed Richards de The Fantastic Four vient de recevoir sa propre armure Iron Man et c’est assez bizarre. Alors que les Cotati menaçaient la Terre d’une fleur de la mort potentielle frappant Wakanda et la coalition Kree / Skrull quelques minutes après avoir fait exploser le soleil, Reed et Tony Stark / Iron Man ont dû faire preuve de plus de créativité que jamais et ont divisé leurs tâches. avec l’aide d’un nouveau super costume.

Avec seulement quelques minutes pour éviter que les menaces imminentes ne causent des dommages catastrophiques (et permanents) à la Terre, Stark et Richards mettent leurs différences de côté et travaillent ensemble pour s’attaquer de front aux problèmes, bien qu’ils n’aient pas beaucoup de temps pour discuter. C’est à ce moment que Reed revêt son armure spéciale Iron Man et que le plan des deux héros Marvel est exécuté.

Reed Richards arrive sur Terre, où les nouveaux Fantastic Four parviennent à arrêter le projecteur Omni-wave qui soulève le contrôle de She-Hulk et de ceux qui se battent entre la prise de contrôle. Lorsque le Messie céleste tente de se réunir et d’avancer entre les batailles, Reed Richards apparaît dans une armure complète d’Iron Man et utilise un pouvoir unique pour arrêter sa connexion aux plantes envahissant la planète. Il raconte à Quoi qu’il a étudié la bioacoustique et qu’il a appris que les plantes réagissent à certaines ondes sonores. Portant son armure (et son élasticité), il émet des ondulations qui distraient temporairement la connexion du Messie céleste avec les plantes et appelle les Vengeurs pour l’aider à nettoyer le désordre.

Avec l’aide des Avengers (et une explosion d’énergie particulièrement forte de Thor), la super équipe et Reed parviennent à arrêter le Messie céleste et à abattre les Cotati. Le nombre se termine par le Messie céleste enchaîné et porté par Thor et She-Hulk. Comme Tony Stark / Iron Man utilise la science pour trouver une solution pour refroidir le soleil avec l’aide de Wiccan, Captain Marvel et Human Torch.

Reed et Tony n’avaient que quelques minutes pour résoudre deux crises qui ont mis fin à la Terre à la fois et ils ont réussi à trouver une solution avec quelques secondes à perdre. Il y a une raison pour laquelle les deux Avengers sont considérés parmi les humains les plus intelligents de la Terre. Bien que Tony rappellera presque certainement à Reed qu’il a construit un costume Iron Man conçu spécialement pour lui à la volée qui a aidé à sauver un univers. Considérant que la planète a été sauvée, nous sommes sûrs que Reed Richards est d’accord avec cela.

