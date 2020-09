Partager

Le décès de Chadwick Boseman a non seulement surpris les fans, mais aussi Marvel qui ne savait rien de sa maladie et planifiait déjà Black Panther 2.

«J’ai passé l’année dernière à préparer, imaginer et écrire des mots pour lui dire que nous n’étions pas censés voir. Cela me laisse perplexe de savoir que je ne pourrai pas voir un autre gros plan de lui sur le moniteur ou aller le voir et lui demander une autre prise ». Ce sont les mots d’adieu que Ryan Coogler, directeur de Black Panther, a dédiés à feu Chadwick Boseman. La mort subite de l’acteur à 43 ans, après avoir combattu le cancer du côlon pendant quatre ans, a pris non seulement le public par surprise, mais aussi ses collègues de l’univers cinématographique Marvel.

Le Hollywood Reporter rapporte que très peu de personnes en dehors de sa famille étaient au courant de la maladie de Chadwick Boseman, et ce petit groupe ne comprenait personne de Marvel. Kevin Feige, le chef du MCU, a reçu un e-mail urgent l’informant une heure avant la mort de l’acteur. En fait, Boseman est resté convaincu qu’il serait guéri jusqu’à une semaine avant sa mort. En septembre, il devait commencer à préparer Black Panther 2, en vue de démarrer la production en mars 2021.

La suite de Black Panther, un film qui a rapporté 1,347 million de dollars dans le monde et inspiré un mouvement d’autonomisation des Noirs en Amérique, devait sortir en mai 2022, toujours sous la direction de Coogler et mettant en vedette Chadwick Boseman comme T’Challa, le roi de Wakanda. Le personnage allait jouer un rôle clé dans la phase 4 du MCU qui vient de commencer.

Au revoir à T’Challa?

Depuis peu de temps après la mort de Chadwick Boseman, les fans de Black Panther ont rempli les médias sociaux d’un message sans équivoque: ils ne veulent pas d’un remplaçant dans le rôle de T’Challa. En outre, peu d’acteurs oseraient jouer le personnage si tôt, compte tenu du respect et de l’amour que Boseman a gagné du public et de l’industrie en si peu de temps.

