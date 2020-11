Chaque maison de production a été confrontée à des problèmes différents lorsqu’il s’agit de modifier son calendrier de sortie en 2020, mais sans aucun doute, celui qui a connu le pire moment est le MCU. Les fans savent que l’ordre de leurs longs métrages et, maintenant aussi, des séries sont conçus pour introduire progressivement les personnages ou les différents problèmes qui tournent autour d’un seul univers, tout est uni, c’est pourquoi les fans ils se sont demandé si, malgré tout, Marvel pourrait garder la chronologie dans leurs productions.

L’idée originale était qu’elle sortirait en mai ‘Veuve noire’ En mai, il semble que sa modification n’affecterait pas autant puisque dans la chronologie actuelle, il se situe dans le passé, un an après “ Captain America: Civil War ” et avant “ Avengers: Infinity War ”, mais il n’est pas bien connu. les détails qui nous attendaient. Aussi la première série arriverait à Disney + en août avec ‘Le faucon et le soldat de l’hiver’ et finalement ‘Éternels’ pour le 6 novembre, mais rien de tout cela n’est arrivé, tout a été reporté à l’année suivante.

Cependant ‘WandaVision’ pourrait être l’exception à la règle, étant le seul à arriver en 2020 pour décembre, bien que cette information ne soit pas officielle et reste à voir. En tout cas, EW a publié aujourd’hui des images inédites de la série Disney, où il est révélé que malgré tout, Marvel pourrait maintenir la chronologie dans ses productions.

Selon la source, Marvel prend un soin particulier pour s’assurer que la chronologie n’est pas affectée par les changements de calendrier afin que les fans puissent toujours être surpris par toutes les histoires à venir, comme la suite de Docteur Strange qui arrivera jusqu’en 2022, mais ‘WandaVision’ y sera lié, sans aucun doute il y avait beaucoup de travail derrière.