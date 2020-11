L’avenir du roi de Wakanda dans l’univers cinématographique Marvel (MCU) est toujours un mystère en raison de la mort de l’acteur qui l’a incarné, mais finalement le vice-président exécutif de Marvel Studios, Victoria Alonso a annoncé cela définitivement il n’y aura pas de cascadeur CGI Chadwick Boseman dans «Black Panther 2».

Récemment, des rumeurs ont circulé sur les réseaux sociaux selon lesquelles la soi-disant maison des idées allait utiliser un double totalement numérique de l’acteur, il a également été dit que la même technique que celle utilisée pour feu Carrie Fisher dans Star Wars: The Rise of Skywalker ‘où certaines scènes précédemment enregistrées ont été montées et son visage a été légèrement retouché avec des effets spéciaux.

Cependant, Alonso a révélé à Clarín qu’un CGI Chadwick Boseman ne sera pas utilisé dans ‘Black Panther 2’, parce qu’il considère que ce serait irrespectueux à la fois pour l’acteur et son travail dans le MCU, alors ils analysent comment résoudre ce problème sans nuire à l’image des millions de téléspectateurs célèbres ou exaspérants.

“Non. Il n’y a qu’un seul Chadwick, et il n’est pas avec nous. Notre roi est malheureusement mort dans la vraie vie, pas seulement dans la fiction, et nous prenons un peu de temps pour voir comment nous retournons dans l’histoire et ce que nous faisons. pour honorer ce chapitre de ce qui nous est arrivé qui était si inattendu, si douloureux, si terrible, vraiment », a expliqué Alonso.

Bien qu’un peu plus de deux mois se soient écoulés et que les fans demandent déjà une réponse sur ce qui va se passer avec T’Challa, Alonso a avoué que il n’est pas encore temps d’annoncer votre décision à ce sujet, parce qu’ils continuent de réfléchir aux options qui existent pour honorer efficacement l’acteur.

«Parce que Chadwick n’était pas seulement une merveille… mais il me semble aussi qu’en tant que personnage, ce qu’il a fait nous a élevé en tant qu’entreprise et a laissé son moment dans l’histoire. Je sais que parfois deux mois ou trois mois passent en production et vous dites, eh bien, c’était long. Mais ce n’est pas long, nous devons bien réfléchir à ce que nous allons faire, et comment, et penser comment nous allons rendre la franchise honorée », a-t-il ajouté.

En excluant qu’il n’y aura pas de CGI Chadwick Boseman dans ‘Black Panther 2’, plusieurs possibilités s’ouvrent comme l’utilisation de scènes inédites, de flashbacks ou même dans l’intrigue, on pourrait mentionner que le héros est également décédé et la prochaine à porter le manteau de la panthère noire est sa sœur Shuri. La décision sera bientôt connue