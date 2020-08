Le monde a été massivement secoué par le décès tragique de l’acteur et star du MCU Chadwick Boseman vendredi dernier (28 août) après avoir lutté contre le cancer du côlon. En hommage à l’acteur, Marvel Studios et ABC Entertainment et ABC News sont sur le point de présenter une diffusion sans publicité de Black Panther ce soir sur ABC. De plus, cette émission sera suivie d’un spécial ABC News Legacy et Career With Special, Chadwick Boseman – A Tribute for a.

Robin Roberts, co-présentateur de Good Morning America, servira d’ancre pour l’hommage de ce soir à Boseman. Les débuts sans publicité de Black Panther ce soir se dérouleront de 20 h 00 à 22 h 20 HNE. Cela sera immédiatement suivi de l’hommage spécial de 22 h 20 à 22 h 00 HNE.

L’émission spéciale d’ABC News célébrera la vie, l’héritage et la carrière du défunt acteur, ainsi que son empreinte culturelle qu’il a faite à l’écran et hors écran. Il présentera des hommages qui ont afflué de célébrités, de personnalités politiques et de fans du monde entier, des mots spéciaux de ceux qui ont joué à ses côtés et qui connaissaient le mieux Boseman, et mettront en lumière l’état de santé qu’il a combattu en privé.

La panthère noire de Marvel, avec Boseman, a reçu sept nominations aux Oscars, dont celui du meilleur film. Il a remporté les Oscars pour la meilleure conception de costumes, la meilleure musique originale et la meilleure conception de production. C’est le premier film de super-héros de l’histoire à recevoir une nomination pour le meilleur film et le premier film MCU à remporter un Oscar.

Chadwick Boseman – A Tribute for a King est produit par Steven Baker. Vous pouvez voir un aperçu de l’offre spéciale de ce soir ci-dessous:

BREAKING | CE SOIR SUR ABC: «Black Panther» de Marvel sera diffusé, sans publicité, à partir de 20 h HE, suivi d’un @ABC News Special: «#ChadwickBoseman – A Tribute for a King», à partir de 22 h 20 HE, diffusé en direct par @ @RobinRoberts de GMA. https://t.co/qabZxcIJM5 pic.twitter.com/Izmj2XMzgc – Good Morning America (@GMA) 30 août 2020