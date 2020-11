Comme le savent de nombreux fans de l’univers cinématographique Marvel (MCU), les droits de Daredevil reviendront enfin aux studios Marvel en novembre, pour cette raison, l’acteur Lennie James a dit qu’il voulait être Daredevil.

À propos de l’introduction de Daredevil dans le MCU, beaucoup de choses ont été révélées, l’une d’elles est que le président de Marvel Studios, Kevin Feige, a de nombreux projets pour le personnage et une fois que les droits sont de retour avec Marvel, Daredevil va être une priorité et on parle qu’il pourrait avoir un redémarrage en série ou au format film.

D’autres rapports ont dit que l’acteur Charlie cox Il pourrait être de retour en tant que personnage, car Feige est fan de son travail en tant que Daredevil sur la série Netflix. N’oubliez pas non plus que les fans réclament également Vincent D’Onofrio revenir en tant que pivot.

Bien que les fans souhaitent que Cox et D’Onofrio reviennent à leurs personnages, un nouvel acteur a levé la main pour avoir une chance. Cela a été révélé lors d’une interview avec l’acteur de ‘Fear the Walking Dead’ Lennie James, qui a déclaré qu’il voulait être Daredevil, et a déclaré que s’il obtenait le rôle, veut avoir un film comme ‘Logan’.

«J’ai un peu de temps pour jouer à Daredevil maintenant, alors ils devraient faire une sorte de version ‘Logan’ de Daredevil, tard dans sa carrière d’homme adulte, incapable de se plier complètement, les genoux hauts un gratte-ciel dans Hell’s Kitchen. Et en fait, utilisez le bâton non seulement pour trouver son chemin, mais aussi pour le maintenir debout. Nous devrons peut-être faire cette version, j’ai toujours aimé Daredevil », a déclaré James.

Bien sûr, James ne fait que jouer avec cette déclaration, mais s’il devient officiel que Cox ne sera plus Daredevil, cela constituerait une excellente opportunité pour tout acteur qui souhaite faire partie du MCU. Qui aimeriez-vous que le nouveau Daredevil soit?