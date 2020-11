Fans de Matt Damon Oui Ben Affleck Ils savent que les deux acteurs partagent une vieille amitié qui, à de nombreuses reprises, se traduit par des blagues et des railleries qui peuvent parfois friser le coup de couteau. Et cette fois, Damon n’a pas hésité à se moquer d’Affleck pour avoir perdu le rôle de Batman au profit de Robert Pattinson.

Les deux acteurs apparaissent ensemble dans une vidéo de solidarité et en profitent pour s’attaquer. (Image: Instagram @benaffleck / Omaze.com) Plus

Dans une vidéo caritative publiée sur l’Instagram de Ben Affleck, ce dernier interrompt l’explication de Damon sur le prix qu’ils distribuent au tirage au sort (un déjeuner avec eux deux).

“Attends, coupe-le. Vous devez lui donner vie. Vous devez le rendre attractif », fait remarquer Affleck à Damon. «Personne ne voudrait dîner avec ce type. Faisons un autre coup et essayons de le vendre. “

Mais la deuxième tentative de Damon suscite de nouvelles critiques: “Mec, ne joue pas, ne sois pas bizarre”, lui dit Affleck. “Vous m’avez dit d’essayer de le vendre.”

«Dites quelque chose qui les intéresse, comme:« Hé, viens voir Jason Bourne et Batman », poursuit Affleck. A cela, un Damon blessant répond: “Robert Pattinson arrive-t-il?”

“Non, mais Jeremy Renner le sera”, répond Affleck en référence au rôle de Aaron Cross dans lequel Renner a joué L’héritage Bourne (2012), dans lequel Damon n’apparaît pas.

Jeremy Renner n’a pas joué Jason Bourne. Cela a élargi l’univers Bourne », déclare Damon. «Il l’a amélioré», contre-attaque Damon.

«Pattinson a pris votre travail», termine Damon.

Rappelons-nous que le Californien de 48 ans était signé par Zack Snyder jouer le chevalier noir dans Batman v Superman: l’aube de la justice (2016), et qui l’a ramené à la vie en Justice League (2017), un échec au box-office.

À cette époque, Affleck a commencé à développer son propre film solo de Batman, dans lequel il aurait écrit, réalisé et joué. Cependant, après quelques années de spéculation, il a été confirmé que Matt Reeves (War for the Planet of the Apes) avait pris le contrôle du projet en tant que scénariste et réalisateur, et qu’Affleck ne jouerait plus la nouvelle version du super-héros – ce qui à la surprise des fans a fini par faire Robert Pattinson (Crépuscule).

Et ainsi nous arrivons à aujourd’hui, quand Reeves et Pattinson continuent de rouler Le Baman au Royaume-Uni alors qu’Affleck est confirmé pour reprendre Bruce Wayne dans le film solo de Le flash, près de Michael Keaton (qui à son tour donnera vie à sa propre version de Batman).

Affleck et Damon se sont associés pour collecter des fonds pour Initiative du Congo oriental Oui Water.org –Aider les communautés dans le besoin en République du Congo–, et ils ont lancé cette vidéo pour promouvoir leur concours pour Omaze, la plateforme qui offre des expériences uniques à ceux qui font un don caritatif. Dans son cas, le gagnant et son compagnon s’envoleront pour Los Angeles et déjeuneront avec les deux acteurs.

En plus d’apparaître dans le film solo tant attendu The Flash, Affleck devrait porter à nouveau le costume Batman pour tourner des scènes supplémentaires de Justice League. Et c’est que Zack Snyder tente d’offrir aux fans de DC sa vision originale du film à travers un nouveau montage, bien que pour le moment on ne sache pas quels acteurs spécifiques pourront tourner de nouvelles scènes.

