Meilleurs films de Matthew McConaughey. Avec une carrière qui a connu des hauts et des bas, Matthew McConaughey a réussi à impressionner le public avec sa grande gamme d’acteur. À partir des années 90 avec des films indépendants, elle s’est peu à peu déplacée dans les domaines de la romance et de la comédie et, plus tard, du théâtre.

Ce qui est certain, c’est que, après avoir travaillé sur des productions acclamées et avec des réalisateurs confirmés, il a obtenu de très bons résultats, ce qui ne laisse que réfléchir … quelle est la suite de votre filmographie variée?

Voici les meilleurs films de Matthew McConaughey:

Contacter (1997)

Le premier des meilleurs films de Matthew McConaughey. L’épopée spatiale de Robert Zemeckis, basée sur le roman de Carl Sagan et Ann Druyan, est merveilleuse à bien des égards, et l’un des éléments qui contribuent à rendre le film si complet est la performance de Matthew.

Ici, il joue le philosophe chrétien Palmer Joss, un rôle qui, en plus d’être un grand contraste en termes narratifs avec Ellie Arroway – joué par Jodie Foster -, a montré que Matthew pouvait réussir dans un cinéma pas si drôle.

Club des sans-abri (2013)

Pour son rôle de cow-boy de rodéo Ron Woodroof, l’acteur a non seulement gagné les mains des locaux et des étrangers, mais a également remporté un Oscar du meilleur acteur en 2014. En fait, grâce à ce travail, et aussi sous la direction de Jean-Marc Vallée, sa carrière prend un tournant inattendu et assez fructueux.

Et c’est que pour interpréter un patient séropositif qui s’est battu pour sa vie et pour qu’il y ait droit à la guérison, l’artiste s’est transformé non seulement physiquement (en perdant 21 kilos), mais aussi psychologiquement, en pénétrant pleinement dans le complexe. chef de son personnage, qui existait réellement.

Amitié (1997)

On sait très peu que, dans ce drame semi-légal, McConaughey a été réalisé par nul autre que Steven Spielberg, et qu’en plus, il faisait partie d’un casting qui comprenait Morgan Freeman, Anthony Hopkins et Djimon Hounsou.

Pour ce film, il incarne Roger Sherman Baldwin, qui était le gouverneur du Connecticut et qui a été avocat de la défense d’un groupe d’esclaves africains en 1841, après avoir été accusés de piraterie après avoir organisé une mutinerie sur le navire dont il a été nommé. donne le titre au film.

Interstellaire (2014)

Encore une fois, un autre exemple de la direction solide que la carrière de Matthew McConaughey a prise, et la preuve irréfutable qu’il est fasciné par les drames complexes de science-fiction profonds.

En s’associant à Christopher Nolan, les résultats ont été magistraux. Sans aucun doute, c’est l’un des meilleurs films du responsable de Memento, mais aussi l’une des performances les mieux réalisées, les plus intenses et les plus intimes de l’acteur. Si à tout cela vous ajoutez les magnifiques visuels et la partition hypnotisante mais puissante de Hans Zimmer, que demander de plus?

Hébété et confus (1993)

Dans le cadre de notre liste des meilleurs films de Matthew McConaughey, c’est une très bonne option à regarder, d’autant plus qu’il s’agit de la première collaboration de l’acteur avec Richard Linklater.

Dans cette ode aux années 1970, le premier interprète de l’époque a eu l’une de ses premières chances, incarnant le rebelle décontracté David Wooderson. Beaucoup de ses dialogues ont été improvisés, y compris le fameux “bien, bien, bien!”

Fragilité (2001)

Dans le premier film de Bill Paxton en tant que réalisateur, McConaughey joue Fenton Meiks, le fils d’un tueur en série avec… des motivations quelque peu étranges.

On se souvient constamment du film comme de l’un des plus effrayants de l’année de sa sortie, tout en étant particulièrement salué par Roger Ebert, qui a écrit qu’il s’agissait d’une «histoire extraordinaire, d’une profondeur contenue».

Boue (2017)

Jeff Nichols a réussi à faire une carrière prometteuse dans le cinéma indépendant. On a déjà vu sa grande capacité à développer de grands personnages, mais encore mieux à créer des atmosphères.

Dans ce film, McConaughey joue Mud, un fugitif qui se cache sur une île et se lie d’amitié avec trois adolescents. Son rôle a été unanimement salué pour sa grande puissance.

Il est temps de tuer (1996)

Si quelqu’un avait un oeil vif pour donner des premières chances à des acteurs avec un avenir prometteur, c’est Joel Schumacher, qui avant le tristement célèbre Batman et Robin a réalisé deux drames juridiques basés sur des romans du toujours conforme John Grisham. Un de ces projets était A Time To Kill, où il a choisi Matthew comme avocat Jake Brigance.

Comme prévu, le regretté réalisateur ne s’est pas trompé dans sa décision, car l’acteur dirige un ensemble mémorable, complété par Sandra Bullock, Samuel L.Jackson, Donald Sutherland, entre autres.

L’avocat Lincoln (2011)

De retour au tribunal! Dans cette adaptation du roman éponyme de Michael Connelly, le lauréat d’un Oscar incarne un autre avocat: Mick Haller, qui, au lieu d’avoir un bureau, travaille depuis la banquette arrière d’une voiture noire Lincoln. d’où le titre.

Le film a été extrêmement bien accueilli, tant pour l’histoire que pour la mise en scène de Brad Furman et le charisme de la star.

Lone Star (1996)

Un autre des meilleurs films de Matthew McConaughey. Sous la direction de John Sayles et accompagné de Kris Kristofferson, l’acteur se démarque dans ce thriller néo-western décrit comme l’un des meilleurs films indépendants des années 90.

Ici, l’acteur fait partie d’un ensemble que Janet Maslin du New York Times a qualifié de “très bien pensé”.

