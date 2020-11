Dans le prochain film Dark Knight, il y aura non seulement les héros et les méchants que les fans de DC connaissent déjà, mais il y aura aussi de nouveaux membres qui promettent de surprendre le public, alors pour en savoir un peu plus à ce sujet, l’actrice Jayme Lawson a parlé de son personnage dans «The Batman».

Dans une récente interview avec The Hollywood Reporter, l’artiste a expliqué qu’elle jouera Bella Real, une politicienne qui fait campagne pour devenir le prochain maire de Gotham. Lawson a décrit cette femme comme quelqu’un qui essaie de cacher ses peurs et ses nerfs aux autres, quelque chose auquel il s’est identifié quand il a commencé à travailler aux côtés de grandes stars hollywoodiennes.

“Je ne pense pas que je pourrais l’obtenir (en travaillant avec Robert Pattinson et d’autres célébrités). Pour être honnête, je me vante tous les jours. Et je pense que cela a trait à mon personnage. Elle doit faire semblant jusqu’à ce qu’elle le fasse. Elle affronte le Il n’y a donc pas beaucoup de transformation en cours lorsque je joue sur le plateau. Je suis entouré d’un grand talent et je dois juste faire semblant, donc je serai aussi nerveux que possible, mais je ne peux pas le laisser savoir. Alors je le fais ce que je dois faire. Jusqu’à présent, cela fonctionne, donc c’est bien », a-t-il déclaré.

En plus de Jayme Lawson parlant de son personnage dans “ The Batman ”, elle a expliqué dans la même interview qu’elle se sentait en sécurité pour tourner le film pendant cette pandémie de Covid-19, car malgré le fait qu’un des membres de son équipe ait été testé positif, les protocoles de santé continuent d’être aussi stricts pour tout le monde, même si cela a également rendu les relations entre tout le personnel moins «intimes» qu’en d’autres occasions.

“ The Batman ” racontera les premières années de Bruce Wayne en tant qu’homme cagoulé, qui devra enquêter sur une affaire qui le mènera au plus profond du monde criminel de Gotham où il rencontrera plusieurs de ses ennemis classiques. Malheureusement, le film a été retardé par la pandémie, il sortira donc en salles jusqu’à 4 mars 2022.