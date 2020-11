Dans le cadre du plus grand événement commercial du Mexique (en termes de remises et de promotions), de nombreux consommateurs voudront sans aucun doute attribuer le contenu de leur portefeuille à des produits à des fins pratiques, comme les appareils électroménagers ou les fournitures de bureau. Cependant, en tant que fans fidèles du divertissement, dans les premiers jours de la Bonne fin 2020 Nous avons été attirés par les meilleures offres d’écrans et de jeux vidéo, et maintenant c’est au tour du Figurines Funko Pop. Découvrez ci-dessous quelques produits de la célèbre société d’objets de collection qui ont des ventes ce mercredi 11 novembre sur Amazon.

Funko POP! – Oui (Wifi Ralph)

Ramenez à la maison le patron de BuzzTube qui a fait de Wreck-It Ralph un phénomène viral amusant dans le film d’animation de 2018. Entrez ici pour les détails du produit et achetez en ligne à 172,26 pesos (46% de réduction).

Funko DC Primal Age – Le Joker

Le dangereux méchant DC Comics a migré vers un monde barbare de figurines d’action, dans le pur style des années 80. Cliquez ici pour plus de détails sur le produit et faites un achat en ligne à 244,30 $ (30% de réduction).

Funko POP! – Elsa (Frozen II)

Complétez votre collection Frozen avec cette version de la reine d’Arendelle, vêtue d’une chemise de nuit violette et d’un diamant à la main. Entrez ici pour les détails du produit et l’achat en ligne 258,31 $ (30% de réduction).

Funko POP! – L’homme pâle (le labyrinthe de Pan)

Idéal à mettre sur le dessus de votre réfrigérateur et ainsi ne pas succomber aux envies nocturnes. N’oubliez pas: ne mangez rien, absolument rien! Entrez ici pour les détails du produit et achetez en ligne à 223,30 $ (30% de réduction).

Funko POP! – Jeu de stratégie Funkoverse DC

Dans ce jeu de société, guidez Robin ou Catwoman à travers Arkham Asylum ou le penthouse du félin pour collecter des points. Entrez ici pour connaître les détails du produit et effectuer l’achat en ligne à 402,05 $ pesos (38% de réduction).

Funko POP! Deluxe – Avengers Assemble: Hulk

Ce géant vert est l’une des six figurines spéciales que Funko a publiées en l’honneur du moment dans The Avengers (2012) lorsque les Avengers originaux se sont réunis à New York. Entrez ici pour connaître les détails du produit et effectuer l’achat en ligne à 649 pesos.

Funko POP! Héros – Red Rain Batman

Des dessins animés de Batman & Dracula: Red Rain (1991), vient ce Bat Man crocs, maintenant un vampire sanguinaire. Entrez ici pour les détails du produit et achetez en ligne à 209,30 $ (34%).

Funko POP! Héros – Gladiateur Aquaman

Arthur Curry cache ses cheveux abondants dans un casque de gladiateur afin de combattre le maître de l’océan. Entrez ici pour les détails du produit et l’achat en ligne 197,04 $ (38% de réduction).

Funko POP! Marvel Studios 10 – Iron Man (or)

Si nous en aimions déjà 3 millions, quel sera le prix de Tony Stark avec cette armure qui vaut sûrement son pesant d’or? Entrez ici pour connaître les détails du produit et faites l’achat en ligne à 368,67 pesos.

Funko POP! Jeux – Sally & Wind Up Mouse (Cuphead)

Rien n’arrête Sally Stageplay, qui avec ses souris corde, son parapluie et ses fans voudra voler les projecteurs sur scène. Entrez ici pour les détails du produit et achetez en ligne à 211,58 $ (rabais de 34%).

Funko POP! – Adam Bomb (Garbage Sail Kids)

Votre tête explosera avec cette bombe Adam, inspirée des cartes à collectionner produites par Topp Company. Entrez ici pour connaître les détails du produit et effectuer l’achat en ligne.

Funko POP! Jeux – Pichu (Pokémon)

Avant d’évoluer vers Pikachu, il y avait ce petit ami qui confirme que l’électrification n’enlève pas l’offre. Entrez ici pour connaître les détails de cette offre de Funko Pop in the Good End et effectuez l’achat en ligne à 201,00 $ (31% de réduction).

Funko POP! – Cellule (Dragon Ball Z)

La grande menace de la Terre, dans sa forme définitive! Seul Gohan peut y faire face, avec l’aide inestimable de son père. Entrez ici pour connaître les détails du produit et effectuer l’achat en ligne à 310,01 $ pesos (9% de réduction).

Funko POP! – Voltron (Voltron)

Défenseur de l’univers depuis les années 80, le robot gigantesque est désormais une figurine vinyle parfaite pour votre collection. Entrez ici pour les détails du produit et achetez en ligne à 416,42 $.

Funko POP! – Trini Kwan (Power Rangers)

Vouliez-vous être le Ranger jaune à la récréation ou avez-vous aimé le film de 2017? Restez passionné par cet objet de collection de votre héroïne préférée. Entrez ici pour connaître les détails du produit et effectuer l’achat en ligne à 205,42 $ pesos (36% de réduction).

Funko POP! – Majin Buu (Dragon Ball Z)

Cet objet de collection impeccable n’a besoin que de parler et de dire «Je vais te manger, je vais te manger» ou d’émettre de la vapeur de la tête. Entrez ici pour les détails du produit et achetez en ligne à 307,58 $.

