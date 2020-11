La plateforme Disney Plus est désormais disponible au Mexique. Ainsi, nous pourrons avoir la majeure partie de la bibliothèque de la Maison de la Souris en un clic qui, en plus de ses classiques animés, a beaucoup de grandes productions réalisées avec de vrais acteurs.

Il est sûr d’oser dire que les années 80 ont également été un âge d’or pour la maison de production.Car là, on a découvert, en partie, que la fiction et la comédie pouvaient être adaptées à la culture contemporaine. Bien que cela puisse ne pas en avoir l’air, le studio sait aussi qu’il a un public nostalgique et, pour cette raison, ils ont inclus dans leur catalogue plusieurs titres qui les feront voyager et utiliser leur imagination comme jamais auparavant.

Voici les meilleurs films des années 80 sur Disney Plus.

L’Empire contre-attaque (1980)

Y a-t-il quelque chose qui n’a pas déjà été dit à propos de ce classique fictif? La partie centrale de la trilogie Star Wars originale est considérée par beaucoup comme la meilleure histoire de la saga Skywalker.

L’obscurité, les batailles dans la neige, la romance, les villes dans les nuages ​​et beaucoup et beaucoup d’action ne sont que quelques-unes des raisons pour lesquelles ce conflit entre le bien et le mal fait partie des meilleures œuvres de George Lucas, mais s’il y a quelque chose à faire. Ce qui le rend vraiment agréable, c’est cette révélation qui a fait le tour du monde – et qui change tout le sens de la franchise.

Le retour du Jedi (1983)

Un autre des meilleurs films des années 80 sur Disney Plus. La clôture de la première trilogie située dans la galaxie celluloïd bien plus connue est devenue une icône de son temps, car, bien que les aventures de Luke Skywalker et de ses amis (apparemment) touchaient à leur fin, l’univers s’est élargi à plus ne pas pouvoir.

Il a été présenté non seulement à Jabba le Hutt, mais aussi aux petits Ewoks. Comme si cela ne suffisait pas, le film a marqué la fin de l’empereur malveillant et de son règne autoritaire. Certes, il y a des moments de qualité douteuse – comme voir le visage de Vader sans casque ou le fait que certains ours de la forêt se retrouvent dans un après-midi avec des années de tyrannie – mais cela ne le rend pas insatisfaisant.

TRON (1982)

Incompris en son temps, ce film, qui fut le précurseur de l’ère CGI, nous montre à quoi ressemblerait la vie à l’intérieur d’un ordinateur, et le résultat est magnifique! Les batailles avec les disques, les courses de motos légères, la partition de Wendy Carlos, mais surtout les effets visuels, sont des raisons de donner une chance à ce grand classique culte. Pour certains, le passage du temps pourrait être très perceptible à bien des égards, mais il est connu pour rester tout aussi captivant.

Nous verrons comment le programmeur Kevin Flynn est piégé dans un cyber-monde connu sous le nom de «Web». À partir de cet événement, sa vie change complètement, puisqu’il sera plongé dans une bataille contre l’impitoyable Master Control Program (PCM).

Chérie, j’ai réduit les enfants! (1989)

Avec des longs métrages comme celui-ci, il devient clair que les années 1980 ont été une période d’exploration des techniques visuelles, alors que l’aventure dirigée par Joe Johnston présente l’histoire du jeune Szalinski, accidentellement réduit à une taille microscopique lorsque ils sont exposés à la foudre lancée par une machine inventée par leur père, qui est un scientifique.

Impossible de ne pas se souvenir de cette aventure, notamment pour son humour, son ampleur, sa créativité et, surtout, pour cette belle performance de Rick Moranis étant, au fond… Rick Moranis. Cela nous fait rire aux éclats sans aucun effort.

Trois hommes et un bébé (1987)

Réalisé par Leonard Nimoy (oui, l’original M. Spock), cette comédie phare de la fin des années 1980. Basé sur une comédie française du même nom, le projet a réuni les hilarants Ted Danson, Tom Selleck et Steve Guttenberg. Le succès a été tel qu’il a eu une suite et aura un remake avec Zac Efron, qui sera bien sûr exclusif à Disney Plus.

Il se concentre sur les aventures de trois amis qui, du coup, font face aux défis de la parentalité alors qu’ils doivent s’occuper de la petite fille de l’un d’eux. Rires assurés!

Éclaboussure (1984)

Cette comédie romantique fantastique réalisée par Ron Howard, en plus de nous présenter les très jeunes Daryl Hannah et Tom Hanks, est considérée comme l’un des meilleurs emplois dans la carrière des trois personnes mentionnées ci-dessus. Aujourd’hui, il maintient son statut d’être considéré comme l’un des meilleurs films de l’année de sa sortie.

Il raconte l’histoire d’Allen Bauer, un homme d’affaires qui, après avoir sauvé une sirène, commence à tomber amoureux d’elle.

Partenaires et chiens (1989)

Cette comédie policière met en vedette Tom Hanks… et l’adorable chien Beasley! Elle n’a pas été particulièrement bien accueillie à l’époque, mais peu à peu elle a été réévaluée car, y a-t-il quelque chose de plus attachant que de voir Tom vivre avec un chien? Même un redémarrage au format série est déjà prévu.

Cela montre l’amitié improbable qui se forme entre un monticule de rue mal élevé et un agent enquêtant sur un homicide. Au fil du temps, leur lien devient incassable.

Une nuit en ville (1987)

Les débuts de réalisateur de Chris Columbus sont sans aucun doute l’une des histoires les plus mémorables de cette décennie. Ayant débuté en tant qu’écrivain, Columbus a été extrêmement méticuleux dans le choix du projet avec lequel il voulait se mêler derrière la caméra.

Il a choisi l’histoire pour son ton léger et sa facilité de prise de vue. Le film raconte l’histoire de Chris, une jeune femme qui décide de devenir baby-sitter lorsque son petit ami la jette pour un rendez-vous. Les aventures qu’elle aura avec les enfants dont elle s’occupe seront hilarantes. Il met en vedette Elizabeth Shue et Vincent D’Onofrio.

Willow (1987)

C’est un autre excellent exemple des meilleurs films des années 80 sur Disney Plus, non seulement en raison du grand bond qu’il a fait pour le genre fantastique, mais parce qu’il a confirmé que Ron Howard avait également le talent de prendre les rênes d’une pièce pour toute la famille.

Quand il est sorti, il n’a pas attiré beaucoup d’attention, mais le temps a pris soin de lui donner un statut de film culte, et il n’est pas difficile de comprendre l’affection tardive qu’il a obtenue: quand vous avez George Lucas comme producteur et écrivain, en plus de Warwick Davis et Val Kilmer dans les rôles principaux, pas d’erreur. Telle est la nostalgie que même une série de suites est déjà en développement, qui fera ses débuts sur la plate-forme. Une fable qui transcende les générations.

La grande aventure du Muppet (1981)

Dans cette aventure classique de Jim Henson, les marionnettes les plus célèbres de la télévision prennent la ville de Londres par surprise pour enquêter sur une série de vols qui y ont eu lieu. Le film a été un succès à sa sortie et si vous demandez à quelqu’un qui était un enfant à cette époque, il s’en souviendra avec plaisir.

Il se démarque comme le seul film basé sur la propriété qui a été réalisé par le créateur. Henson a été producteur ou scénariste sur la plupart des films ultérieurs, mais n’a plus jamais été derrière la caméra.

