Chaque 28 août, le Mexique célèbre afin d’honorer les membres de notre famille si pleins de sagesse, d’histoires et d’assaisonnements sans pareil. Lié à cela, il est toujours opportun de se souvenir de certains des meilleurs grands-pères et grands-mères que nous avons rencontrés dans divers dessins animés (aussi appelés séries animées déjà): de bons exemples qu’un âge avancé ne réduit pas l’esprit combatif, une vitalité enviable ou l’amour dans leurs cœurs.

Quel est ton préféré? Ou quel patriarche ou matriarche très aimée avons-nous manqué d’inclure dans la liste suivante?

Abraham Simpson (Les Simpsons)

Bien sûr, l’une des séries et familles les plus mémorables des 30 dernières années devait avoir l’un des grands-parents les plus mémorables! Abraham « Abe » Simpson a une qualité de bourreau, avec des histoires qui ne mènent nulle part, et passe la plupart de son temps dans une maison de retraite. Heureusement, cela ne l’a pas empêchée de vivre des aventures avec ses petits-enfants. Comment oublier quand il a été convaincu « d’écrire » des chapitres de Tom & Daly ou quand lui et Bart ont retrouvé des tableaux précieux cachés dans les profondeurs de la mer.

Pantalon carré de grand-mère (Bob l’éponge)

Un chapitre a suffi pour que cette vénérable éponge marine soit gravée dans nos cœurs. N’êtes-vous pas en train de mourir d’envie de quelques biscuits faits maison en voyant à quel point Bob les apprécie (ou les engloutit dans Patrick’s tendu)? Comme si cela ne suffisait pas, le délice de la confiserie est accompagné de pulls tricotés, d’histoires de sieste et d’un baiser sur le front. Et ne laissez rien de tout cela vous embarrasser! N’oubliez pas que «vous n’avez pas besoin d’être un bébé pour recevoir l’amour de votre grand-mère». Ni les favoris ni l’appréciation du jazz improvisé ne sont contre.

Mamie (Looney Tunes)

Dans un monde d’animaux fous, où chien, chat et canari se poursuivent sans relâche, il est bon que cette figure d’autorité affectueuse existe pour éviter la catastrophe. Si Silvestre croyait avoir enfin pu dévorer Tweety, Granny sera là pour gifler le chat fort sous la phrase « Crache, crache, crache! » Cette célèbre dame nommée Emma Webster (oui, elle a un nom!) A radicalement changé son apparence à plusieurs reprises. Le look avec lequel nous la connaissons le plus souvent n’est même pas l’original; Jetez un œil au court métrage d’animation Little Red Walking Hood (1937).

Grand-père (Heidi)

La chanson Abuelito, dime tú a été gravée dans l’esprit de tous les publics hispanophones qui ont grandi en regardant cette animation à l’origine japonaise, réalisée par le grand Isao Takahata (La tombe des lucioles) et inspirée du livre pour enfants Heidi (1881). Il raconte l’histoire d’une fillette de cinq ans qui – après avoir été orpheline – doit déménager dans les Alpes suisses avec son grand-père paternel: un homme trapu aux cheveux blancs et à la barbe épaisse. Bien que sa vie d’ermite lui ait causé un mauvais caractère, son indifférence envers la petite fille se transforme peu à peu en affection authentique.

Lou Pickles (Rugrats: Adventures in Diapers)

Le patriarche de la famille Pickles n’est généralement pas la meilleure baby-sitter, car à de nombreuses reprises, il s’endort profondément et les petits Tommy, Carlitos, Fili et Lili (parfois accompagnés de la malveillante Angelica) quittent leur corral pour vivre des aventures dans le jardin. ou dans le sous-sol sombre. Mais en dehors de cette négligence, grand-père Lou possède un esprit ludique et un grand amour pour ses petits-enfants. Il a de nombreuses anecdotes à raconter – mais peut-être pas autant que grand-père Boris – et il fait plaisir aux bébés en louant des films Reptar ou en sautant sur un canapé défectueux avec eux.

Maxwell Tennyson (Ben 10)

Mieux connu sous le nom de Max, le grand-père des jeunes cousins ​​Ben et Gwen est un gentleman de bonne humeur qui aime passer du temps avec ses petits-enfants. Bien sûr, cette coexistence n’est pas basée sur des voyages de pêche ou des repas du dimanche, mais sur des voyages à travers le pays où les Tennysons font face à une multiplicité de méchants, y compris des êtres extraterrestres et des entités surnaturelles. Heureusement, les garçons ont un appareil mystérieux qui accorde des capacités surhumaines et un grand-père qui en sait plus qu’il n’y paraît …

Phil et Gertie (Hey Arnold!)

Ce sont peut-être les grands-parents les plus merveilleux de l’histoire des séries animées. Faisant partie d’un produit Nickelodeon extrêmement inoubliable en raison de la maturité de ses thèmes et de ses personnages charmants et complexes, Phil et Gertie acquièrent une place irremplaçable dans cette liste. En dépit d’être excentrique, l’idéaliste « Ball Head » trouvera toujours les conseils de son drôle de grand-père, ainsi que le courage de s’aventurer en suivant l’exemple de sa grand-mère folle et talentueuse.

Rick Sánchez (Rick et Morty)

Dans une teinte adulte, nous avons l’un des grands-parents les plus emblématiques de ces dernières années. En tant que scientifique fou – dans tous les sens du terme -, Rick Sánchez vivra des aventures non seulement en compagnie de son intellect, de son égoïsme et de son alcoolisme, mais aussi avec son petit-fils Morty, un adolescent très insécure et pas très brillant. L’une des plus grandes aspirations du vieil homme ordinaire est que le garçon ne soit pas «inutile» comme son père. Quelle meilleure école pourrait-il y avoir que de voyager à travers le cosmos ou dans des univers parallèles.

Stan Pines (Gravity Falls)

Les arrière-oncles sont aussi des grands-parents, et quel meilleur représentant dans les séries animées que le propriétaire de la cabane mystère. Les jumeaux Dipper et Mabel devront passer des vacances d’été avec ce parent éloigné, dont le casier judiciaire et la notoriété ne sont curieusement pas la plus grande menace pour la population de Gravity Falls. Gobelins, zombies et bêtes fantastiques féroces attendent dans les environs, et peut-être que l’incrédulité de Stan Pines à propos de cet environnement est une pure façade …

Oncle Grandpa (Oncle Grandpa)

Enfin, dans la lignée des grands-oncles, nous avons ce personnage de Cartoon Network qui parcourt le monde entier – à bord d’un camping-car – afin d’aider d’innombrables enfants. Ce sont tous ses « petits-enfants »! Oncle Grandpa fait preuve d’un esprit joyeux et caricatural, enclin à l’aventure et toujours en compagnie d’un sac banane bavard, d’un dinosaure anthropomorphe, d’un tigre « réaliste » et d’une part de pizza. Et malgré tant d’extravagance, il n’oublie pas les formalités comme dire bonjour.

