Nous savions déjà que Mel Gibson J’ai prévu de jouer un Père Noël non conventionnel dans Homme gros (littéralement “Fat Man”), mais la première bande-annonce publiée par Films Saban il nous a pris totalement au dépourvu.

L’acteur réapparaît à 64 ans en tant que protagoniste d’une comédie d’action inhabituelle et d’un humour noir qui nous a pris au dépourvu. (Images: Saban Films)

Plus

Et c’est que nous sommes avant une comédie d’action avec de fortes doses d’humour noir dans lequel un garçon de 12 ans qui reçoit un morceau de charbon pour Noël décide de se venger et engage un meurtrier pour (Goggins Walton) pour éliminer le Père Noël (Gibson).

Dans le même temps, les «affaires» du Père Noël ont atteint un tel déclin que le personnage emblématique est devenu un alcoolique amer. Mais ivre ou pas, Gibson semble plus que disposé à affronter son adversaire dans une orgie de violence – et il répond aux menaces de Goggins en affirmant qu’il est loin d’être le premier à réclamer sa tête, alors il ferait mieux de ne pas se tromper. Coup.

Découvrez la bande-annonce ici:

A en juger par les progrès, il ne fait aucun doute que Gibson’s Santa a connu des temps meilleurs: “Je ne sais pas ce que je fais de mal, j’ai perdu mon influence”, se lamente-t-il.

“Il ne me reste plus que le dégoût pour un monde qui a oublié.”

Quelque chose qui confirme le synopsis officiel particulier de Fatman:

«Pour sauver son entreprise en déclin, Chris Cringle (Mel Gibson), également connu sous le nom de Santa Claus, est contraint de signer un accord avec l’armée américaine. Et si cela ne suffisait pas, il se retrouve enfermé dans un match de lutte mortel avec un assassin professionnel qualifié (Walton Goggins), embauché par un garçon précoce de 12 ans qui a reçu un morceau de charbon pour Noël. “

Ce ruban de Noël insolite est signé par les frères Ian et Eshom Nelms (Un nouveau départ), et bien que tous les interprètes que la bande-annonce nous montre semblent le prendre très au sérieux, il semble clair que les scénaristes et les réalisateurs sont pleinement conscients du ridicule et de l’ironie de sa prémisse … à commencer par son casting principal.

Et nous ne pouvons pas oublier que Gibson est, à ce jour, le dernier acteur hollywoodien que nous associerions à l’esprit de Noël. En revanche, Goggins est parfaitement choisi pour assassiner le Père Noël. Choisir Marianne Jean-Baptiste renforce le sérieux comique de l’histoire, tandis que le petit Chance Hurstfield Il fait preuve d’une confiance et d’un caractère atypiques pour son âge – ce qui est idéal pour son personnage méchant.

Mais revenons à Gibson: il est inévitable qu’à chaque fois que le New-Yorkais de 64 ans sort un film, les médias s’en souviendront ses tirades antisémites de 2006 et les propos racistes révélés en 2010. Cela dit, pour quiconque peut séparer Citizen Gibson du cinéaste et de l’acteur, nous sommes sans aucun doute toujours confrontés à l’une des grandes vasières d’Hollywood (voir si ce n’est le récent Force de la nature).

Fatman se faufilera ensuite dans la cheminée de quelques salles américaines 13 novembre, avant d’atterrir sur les plateformes numériques 17 novembre. Sa date de sortie en Espagne n’a pas encore été définie.

En revanche, il ne faut pas oublier que Gibson prépare deux premières prometteuses prévues pour 2022: un remake de Groupe sauvage pour Warner Bros., et la suite La passion du Christ: la résurrection.

