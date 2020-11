Melanie Laurent a enfin commencé à rouler ‘Le bal des folles’, l’adaptation cinématographique du roman de Victoria Mas que en Espagne que nous connaissons sous le titre de ‘La danse des femmes folles’ avec l’aimable autorisation de Salamandra Ediciones.

En plus de signer son scénario avec Christophe Deslandes («YouHumour») et de le diriger, Laurent dirigera également le casting de cette ambitieuse production française qui comprend des noms comme Lou de Lage. Emmanuelle Bercot, Benjamin Voisin, Cdric Khan ou Grgoire Bonnet, entre autres.

Dans un premier temps, Gaumont, la plus ancienne société cinématographique au monde, avait acquis ses droits de distribution nationaux et internationaux, même si en raison de la pandémie elle a finalement été obligée de les ignorer au profit d’Amazon, qui le distribuera en tout le monde.

Produit par Alain Goldman et Axelle Bouca de Legende Films, ce sera le premier film original français de la société nord-américaine, qui a confirmé son intention de sortir dans les salles au moins de sa France natale.

Bien que surtout connue pour son travail d’actrice dans des films tels que “ Inglourious basterds ”, “ Beginners ”, “ Now you see me … ”, “ Enemy ”, “ Lost ” ou plus récemment “ 6 in the shadow ”, il Il est vrai que Mélanie Laurent a une solide carrière parallèle de réalisatrice.

‘Le bal des folles’ Ce sera son cinquième film en tant que tel après avoir réalisé ‘Les adopts’, ‘Breathe’, ‘Plonger (Diving)’ et ‘Galveston’, ce dernier tourné en anglais et le seul auquel il n’a pas participé au scénario. De plus, en 2015, il a également réalisé le documentaire «Maana» avec Cyril Dion.

Parmi ses prochains projets figure la direction de ‘Le rossignol’, adaptation du roman de Kristin Hannah que l’on connaît en Espagne sous le titre de ‘Le rossignol’ gracieuseté de Summa Editorial. Un film qui sera endossé par TriStar Pictures et qui réunira pour la première fois les sœurs Dakota et Elle Fanning devant les caméras.

Enfin le synopsis officiel de ‘La danse des femmes folles’, ainsi que déjà mis en dessous de celui de ‘Le rossignol’:

Nous sommes à Paris en 1885. Comme chaque année en plein carême, la danse populaire du printemps est célébrée à l’hôpital de la Salptrière, où pendant une nuit la crème de Paris est canalisée au rythme des valses et des polkas en compagnie de la pensionnaires, vêtus des costumes les plus extravagants. Une soirée festive qui, au fond, cache une réalité sordide: la danse n’est que l’une des dernières expériences du professeur Charcot, bien décidé à faire des femmes malades du Salptrière des femmes comme les autres.

France, 1939. Dans la paisible ville de Carriveau, Vianne Mauriac dit au revoir à son mari, Antoine, qui doit marcher au front. Elle ne croit pas que les nazis vont envahir la France, mais ils le font, avec des bataillons de soldats défilant dans les rues, avec des caravanes de camions et de chars, avec des avions remplissant le ciel et larguant des bombes sur des innocents. Lorsqu’un capitaine allemand fouille la maison de Vianne, elle et sa fille doivent soit vivre avec l’ennemi, soit risquer de tout perdre. Sans nourriture, sans argent, sans espoir, Vianne est obligée de prendre des décisions de plus en plus difficiles pour survivre.

La sœur de Vianne, Isabelle, est une jeune rebelle de dix-huit ans qui cherche un but pour sa vie avec toute la passion imprudente de la jeunesse. Alors que des milliers de Parisiens fuient la ville face à l’arrivée imminente des Allemands, Isabelle rencontre Gaton, un partisan qui croit que les Français peuvent …