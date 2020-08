Un remake franco-canadien de Brooklyn Nine-Nine sortira, mais l’une des stars de l’émission originale n’est pas d’accord avec la nouvelle, car il accuse les nouveaux épisodes de pratiquer le blanchiment.

Grâce à NME, on sait que depuis l’annonce de cette réinterprétation, l’actrice Melissa Fumero, qui incarne Amy Santiago, s’est rendue sur son compte Twitter pour protester contre le manque de représentation latine dans cette version. Il a d’abord commencé par publier ce qui suit:

« Après une journée à voir ça [trailer]… J’ai été soudainement curieuse de connaître la représentation latino-américaine au Québec. Je le dis juste «

De même, il a poursuivi en affirmant que, bien qu’il reconnaisse que la communauté latino-américaine n’y est pas si large, les rôles d’Amy et Rosa – le dernier joué par Stephanie Beatriz, également Latina – auraient dû être personnifiés par une actrice de couleur ou appartenant à un groupe ethnique. Argue que c’est une occasion manquée de donner de la visibilité aux autres:

«J’y ai beaucoup réfléchi et cela se résume essentiellement à ceci… même si je comprends que la population latino-américaine au Québec est très petite (et combien d’entre elles sont drôles?) Les rôles d’Amy et Rosa auraient pu être joués par N’IMPORTE QUELLE PERSONNE AUTOCHTONE, NOIR OU COULEUR alors il est décevant de voir cette opportunité gâchée.

Aussi, j’aime les acteurs, donc je ne veux pas faire honte à ces actrices, ce n’est pas de leur faute… ce sont les décideurs.

Aussi, les gars, Amy n’est pas sexy SUR LE BUT, ce qui m’a dérangé aussi. Enfin, si le spectacle réussit, j’espère que les créateurs en profiteront pour embaucher plus de PERSONNES AUTOCHTONES, NOIRES OU COLORÉES dans des rôles secondaires ou invités ».

Escouade 99 est un remake image par image de Brooklyn Nine-Nine, une série comique américaine actuellement en production pour sa huitième saison. Cette version originale a été extrêmement bien acceptée par le public et la critique grâce à son grand sens de la représentation..

En parlant de blanchiment, vous pouvez cliquer ici pour consulter une liste des exemples les plus flagrants de pratique cinématographique.

