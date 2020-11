Menéndez: El día del Señor est une nouvelle proposition d’horreur coproduite par le Mexique, l’Espagne, le Canada et les États-Unis, et acquise par Netflix. Il suit l’histoire de Menéndez, un prêtre à la retraite, en crise de foi, tourmenté par le passé et ses méthodes inhabituelles. Le film ne manque pas de talent, surtout dans les derniers moments, peut-être les plus difficiles. C’est dans le primordial, dans les bases, que l’on trouve des fissures qui nuisent à ses plus grandes vertus.

A partir de ses succès, Menéndez parvient à être dérangeante, surtout une fois qu’elle met tout sur la table dans le dernier tiers. Bien que cela finisse par manquer de subtilité, les scènes qui précèdent le dénouement sont efficaces dans leur mélange de gore et de terreur corporelle. La cinématographie exalte la situation précaire et les coupures sont augmentées pour accentuer le changement de rythme. Ce sont aussi les meilleures démonstrations du travail des acteurs.

Ses deux premiers actes fondent leur tension sur le doute de savoir si Raquel, un personnage joué par Ximena Romo, est vraiment possédé ou non. C’est un concept intéressant pour un film d’horreur, surtout avec un personnage moralement ambigu comme personnage principal. C’est aussi sa façon de communiquer ses enjeux les plus importants: les doutes du jugement après l’échec et l’inconfort de l’adolescence. Le problème est que le film semble trop désireux de montrer ses cartes, une grande partie de cette tension est perdue relativement vite. L’intrigue qui reste est due au travail de Romo et Juli Fábregas, qui joue Menéndez.

Le film a une petite distribution, donc il repose fortement sur le jeu d’acteur. Ximena Romo surprend en tant que jeune femme apparemment possédée, un rôle clairement exigeant qui la mène à de nombreux extrêmes et nuances. Son duo avec Juli Fábregas soutient le film et confère à chacune de ses scènes du magnétisme. Menendez est un personnage qui révèle principalement ses conflits intérieurs et ses démons à travers son comportement, ses relations avec les gens qui l’entourent et ses cauchemars. Les deux acteurs font un excellent travail, tant que le scénario le permet.

Nous avons évoqué le scénario car malheureusement c’est quelque chose qui limite le travail des acteurs et nous sort de l’expérience du film. Il existe de nombreux dialogues superflus ou invraisemblables, qui auraient pu être transformés en un meilleur traitement de script. Sa façon de transmettre l’information au spectateur devient grossière lorsqu’elle est soutenue par le dialogue et non par la performance de Fabregas. Le rôle d’Héctor Illanes est celui qui souffre le plus de ces problèmes. Illanes se jette sans réserve sur un personnage aux lignes incohérentes et involontairement comiques. Il fait de son mieux dans les circonstances.

Un autre aspect qui freine le travail du réalisateur Santiago Alvarado est le mouvement de la caméra. L’exécution de ses mouvements est effrayante et cahoteuse, surtout au début. Parfois, il tremble sans but et d’autres fois il corrige les inexactitudes dans son mouvement au premier coup d’œil. La disparition des problèmes en seconde période pourrait nous faire penser que c’est une décision artistique, mais ce n’est pas assez clair si c’est intentionnel. Ils semblent être des erreurs de base qui déprécient l’apparence du film. Cela n’aide pas non plus une bande-son qui met en valeur chaque instant jusqu’à l’épuisement, comme si la mise en scène ne pouvait pas seule.

Il y a beaucoup de potentiel dans le monde de Menendez et il y a suffisamment de vertus à El día del Señor pour nous garder à l’affût de cette deuxième et troisième partie. Il y a du talent dans ses performances, son thème et sa terreur. Le travail le plus difficile est fait, ce qui rend frustrant le fait que l’expérience finale soit médiocre. Ses défauts peuvent paraître petits en comparaison, mais son importance est énorme car elle se situe dans les fondations. Espérons que l’échec ne trouble pas le jugement des bandes suivantes.

revue critique



