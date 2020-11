Après que les premières versions des deux films soient devenues des échecs retentissants, Warner Bros a décidé de faire appel à James Gunn pour prendre en charge un nouvel épisode et à son tour. a permis à Zack Snyder de terminer son long-métrage tant attendu qui réunit les plus grands héros de DC, donc la possibilité de voir un film Justice League Vs Suicide Squad est à nouveau apparue.

“ The Suicide Squad ” est déjà en passe de devenir l’un des meilleurs films du DCEU, en fait, le studio semble être très satisfait du résultat, donc a déjà donné le feu vert pour une série centrée sur le méchant, Peacemaker, qui mettra en vedette John Cena, tandis que James Gunn dirigera le projet.

De même, ‘Zack Snyder’s Justice League’ est devenu l’une des sorties les plus attendues pour l’année prochaine, depuis présentera une version totalement différente de celle qui est sortie en salles en 2017 et promet d’être beaucoup mieux. Grâce à sa venue directement à HBO Max, il ne devrait pas subir de retards dans sa date de sortie.

Avec ces deux lancements sur le pas de la porte, Warner Bros pense déjà à l’avenir, Ainsi, selon des sources du portail We Got This Covered, le studio a de nouveau mis sur la table l’idée de présenter un film qui fait face à ces deux grandes équipes et cette possibilité est actuellement en discussion.

Il y a longtemps, la rumeur a circulé selon laquelle Warner Bros voulait présenter cette confrontation épique, mais après la mauvaise performance des productions des deux équipes, a décidé d’abandonner le projet, maintenant qu’elles sont redevenues populaires et que la promesse de devenir de grands succès. pour le DCEU, le studio a repris son idée.

Si les deux productions parviennent à répondre aux attentes qu’elles en ont, le studio approuvera sûrement la réalisation d’un Film Justice League Vs Suicide Squad Et comme HBO Max a besoin de nouvelles productions et est devenu la maison de DC, nous n’excluons pas que le long métrage viendra directement sur cette plate-forme de streaming, bien qu’une sortie en salle ne sonne pas mal non plus.