Michael J Fox a annoncé sa retraite d’acteur. L’annonce a été incluse dans les récents mémoires publiés par l’acteur, qui s’intitule No Time Like the Future. Là, il annonce que cette décision est due à des problèmes de santé qui se détériorent de plus en plus.

Michael J. Fox s’éloignera des caméras.

Cela écrit l’acteur de Retour vers le futur (via MovieWeb):

“Il y a un temps pour tout et mon temps pour passer douze heures dans une journée de travail et mémoriser sept pages est terminé. Au moins pour le moment… Je vais entrer dans une deuxième retraite. Cela pourrait changer, car tout change. Mais Si c’est la fin de ma carrière d’acteur, qu’il en soit ainsi».

Lorsqu’il s’agit d’un «deuxième retrait», l’acteur fait allusion au fait qu’en 2000, il s’est momentanément éloigné des projecteurs, bien que cela ne soit pas resté ainsi, car peu de temps après, il est revenu à l’activité avec de petits rôles dans Scrubs, The Good Wife ou Curb Your Enthusiasm.

Plus tard, en 2013, il s’est aventuré à diriger une sitcom qui, à juste titre, s’appelait The Michael J. Fox Show. L’émission était une fiction qui mélangeait des éléments de sa vie personnelle avec des récits originaux. Malheureusement, malgré les bonnes critiques, il a été annulé après une seule saison.

Michael J. Fox dans The American President (1995).

Une autre chose que Fox avoue est que votre mémoire à court terme ne fonctionne plus comme avant. Par conséquent, il a eu beaucoup de mal à travailler sur ses deux derniers projets audiovisuels. Ajouté à cela, en raison de son diagnostic de Parkinson en 1991, une autre de ses passions, jouer de la guitare, n’est plus une alternative pour lui. Heureusement, il a trouvé un nouveau goût: l’écriture, un métier qu’il aime beaucoup. Michael J Fox a annoncé sa retraite d’acteur, mais il est sûr de nous donner de nombreuses nouvelles histoires sur papier.

De même, quelqu’un qui s’éloignera également des caméras pour prendre le stylo est Quentin Tarantino.

