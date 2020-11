Tout le monde sait ça Michael J. Fox, l’acteur devenu célèbre dans les années 1980 en jouant dans la saga de Retour vers le futur, se bat depuis des décennies pour soutenir et rendre visibles ceux qui souffrent La maladie de Parkinson –La maladie dégénérative qui a été diagnostiquée il y a près de 30 ans et qu’il a avoué publiquement en 1998.

Mais étonnamment, le «moment le plus sombre» de Fox n’avait rien à voir avec ce trouble, mais avec un autre problème de santé grave dont il a souffert il y a seulement deux ans et que jusqu’à présent nous ne savions pas.

L’acteur de 59 ans se souvient d’un accident alors qu’il se remettait d’une opération jusque-là inconnue comme le pire épisode de sa vie. (Image: Instagram @realmikejfox) Plus

Comme l’a révélé l’acteur de 59 ans dans une interview avec People, en 2018, l’acteur a commencé à souffrir d’horribles douleurs dans tout son corps, après quoi il a été détecté que une tumeur contractait sa moelle épinière.

«J’irais directement à la paralysie s’ils ne l’ont pas opéré», se souvient Fox.

Cependant, la chirurgie qui pouvait l’enlever était très risquée. Et est-ce que puisque la tumeur a resserré la moelle épinière, “ils ont dû être très prudents lors de son retrait afin de ne pas causer plus de dommages”, dit-il.

Heureusement, l’opération s’est bien déroulée et Fox a entamé un processus de quatre semaines pour réapprendre à marcher. C’est alors, croyant que le pire était derrière lui, lorsqu’il a quitté sa famille en vacances sur l’île de Martha’s Vineyard (Massachusetts) et il est rentré seul dans son appartement à New York pour pouvoir faire une apparition dans un film de Spike Lee le lendemain.

Mais le matin du tournage, Fox a subi une chute accidentelle malheureuse dans la cuisine et s’est cassé le bras.

«C’était définitivement mon moment le plus sombre», révèle-t-il.

«Je suis juste tombé en panne. J’étais appuyé contre le mur de la cuisine, attendant que l’ambulance vienne, et j’ai pensé: “Je ne peux pas descendre plus bas.” C’est alors que j’ai tout remis en question. J’ai pensé: «Je ne peux pas faire semblant de sourire. Il n’y a rien de joyeux, rien de positif. Tout est regret et douleur ».

Pour la première fois, Fox se serait senti incapable d’adopter cette attitude optimiste qui lui avait permis pendant de nombreuses années de faire face à la maladie de Parkinson. Tellement que craignait de ne pas pouvoir offrir de l’espoir aux autres.

“La maladie de Parkinson, mon dos, mon bras … même ainsi, ils n’ont pas ajouté autant de malheurs que ceux que les autres doivent endurer”, poursuit-il.

“Je me suis dit:” Comment vais-je dire à ces gens: “Encouragez ce visage, regardez le côté positif, les choses vont bien tourner”?

Comme l’acteur se souvient, c’est le fait de regarder des rediffusions de télévision – en particulier des émissions sportives des années 70 – qui l’a aidé à changer de perspective pendant la longue période où il a dû rester au lit.

Et c’est quand trouvé la clé pour retrouver votre attitude positive.

«L’optimisme est vraiment basé sur la gratitude», explique-t-il. Et c’est durable quand vous revenez à cette gratitude, qui est suivie par l’acceptation. Acceptez que cela vous soit arrivé, acceptez-le pour ce qu’il est. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous pousser à changer. Cela ne signifie pas que vous devriez l’accepter comme punition ou pénitence, mais simplement le mettre au bon endroit. Et puis vous voyez combien il vous reste du reste de votre vie pour continuer à grandir, et vous pouvez continuer ».

Fox, qui aura 60 ans en juin prochain et se prépare à la publication de ses nouveaux mémoires, Pas de temps comme le futur, assure qu’aujourd’hui il a “l’optimisme d’un homme de 60 ans”, et vit concentré sur le temps passé avec sa femme Tracy Pollan et ses fils Sam (31 ans), les jumeaux Aquinnah Oui Schuyler (sur 25), et Esmé (sur 19).

Tout en vivant avec la maladie de Parkinson, l’acteur assure que sa vie continue de grandir à bien des égards: «Je passe un bon moment. Les gens ne me croient pas, mais j’aime la vie et j’aime être avec ma famille ».

