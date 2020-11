Michel Gondry («Forget me») sera en charge de la réalisation de l’adaptation cinématographique de «Quand Alice a grimpé sur la table», un roman de Jonathan Lethem initialement publié en 1997 dont le titre original est «As She Climbed Across the Table».

Joe Penhall («The Road») sera le scénariste de ce film qui bénéficiera du soutien d’Amazon Studios et de Chernin Entertainment.

Enfin, voici le synopsis officiel du roman original de Jonathan Lethem, rappelons-nous, également auteur de “ Paysage avec une fille ”, “ La forteresse de la solitude ”, “ Tu ne m’aimes toujours pas ” ou “ Orphelins de Brooklyn ”, ce dernier récemment adapté dans un film écrit, réalisé par et avec Edward Norton.

La physicienne Alice abandonne son petit ami, l’anthropologue Philip Engstrand, car il est tombé amoureux d’une de ses expériences …

La physicienne Alice Coombs abandonne son petit ami, l’anthropologue Philip Engstrand, car il est tombé amoureux d’une de ses expériences: une absence, un trou de ver, une porte vers un autre univers qui a sa propre personnalité puisqu’elle discrimine lorsqu’il s’agit d’absorber des choses et dont le trait le plus remarquable, celui qui fait de lui un parfait amant, n’est rien.

Mais qu’est-ce qui pousse Alice à tout abandonner, fascinée par quelque chose d’inexistant? L’absence est-elle le reflet d’elle-même, un lieu où vous pouvez inscrire vos envies et vos caprices? De plus, l’absence n’est pas la seule cause du désarroi du monde d’Alice.

Le trou de ver est accompagné d’une série de personnages de bandes dessinées qui peuplent le campus universitaire, comme Evan et Garth, deux aveugles qui ont la capacité de voir d’une manière non conventionnelle; ou Cynthia Jalter, une analyste qui tente de séduire Philip par la thérapie; ou Carmo Braxia, un physicien italien avec une profonde aversion pour le vin américain.

Dans ce roman d’avant-garde, à la croisée de la comédie romantique et de la critique sociale, Lethem utilise Absence pour nous expliquer le monde, clarifiant quelles sont les choses qui existent vraiment et qui comptent et ce qui ne l’est pas.