Commenter l’une des sagas slasher est quelque chose que tout le monde peut faire, mais quand on veut des mots qui ont vraiment un impact, quoi de mieux que de se tourner vers l’actrice qui a participé à cinq d’entre elles. Il faudra peut-être encore un an avant sa sortie, mais Jamie Lee Curtis partage ses réflexions sur “ Halloween Kills ” et le considère comme un “chef-d’œuvre”, nous partageons ses paroles.

Ce n’est un secret pour personne que la pandémie est venue ruiner le calendrier 2020, c’est pourquoi “ Halloween Kills ” n’arrivera pas avant 15 octobre 2021, tandis que ‘Halloween se termine’, nous le verrons sur 14 octobre 2022 c’est certainement dommage de devoir attendre si longtemps, mais ils disent que cela en vaudra la peine.

Dans une récente interview, Jamie Lee Curtis pense à “ Halloween Kills ” en annonçant qu’on ne reverra plus le jeu classique et déjà monotone de Michael Myers traquant Laurie, ce sera bien plus important que ça car la communauté de Haddonfield, dans l’Illinois l’a également eu des séquelles après les attaques du meurtrier.

“Ce qui suit implique lorsque vous prenez [el Halloween de 2018 ] C’était à propos du traumatisme de Laurie, non? Il était concentré sur Laurie Strode, mais il y a beaucoup d’autres personnes qui ont eu le résultat de Michael Myers en 1978 », Curtis a décrit le film à Jess Cagle de SiriusXM.« Et nous avons amené toutes ces personnes. Alors Kyle Richards, qui a joué la fille Lindsey, est revenu, nous avons le personnage de Tommy où il y a d’autres personnages, Marion, l’infirmière, toutes les personnes qui ont subi le traumatisme et le film ‘Halloween Kills’ parle d’une communauté. Donc, ce que je vais vous dire, c’est que ce que nous voyions à travers le pays du pouvoir de la rage des voix, de grands groupes de personnes se rassemblant furieux par l’ensemble des circonstances, c’est de cela que parle le film. Le film parle d’une communauté. “

Curtis a poursuivi en disant: “Et c’est très intéressant parce que cela traite de ce qui se passe lorsqu’un traumatisme infecte une communauté entière. Et nous le voyons partout avec le mouvement Black Lives Matter. Nous le voyons en action et” Halloween Kills “. assez étrange, incorporé dans le fait que cela a continué, il a été écrit avant que cela ne se produise, donc quand vous le voyez, c’est un groupe de personnes en colère qui traverse l’histoire comme un grand groupe en colère, c’est vraiment, vraiment, vraiment intense. C’est un chef-d’œuvre. “