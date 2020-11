Comme révélé il y a quelques jours, le lauréat d’un Oscar voulait faire partie du MCU alors juste commencé. Après les problèmes que le studio a eu avec Edward Norton et avant d’engager Mark Ruffalo, l’acteur a levé la main pour reprendre le rôle, mais cela ne s’est jamais produit, mais cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas avoir accès à ce à quoi cela ressemblerait C’est ainsi que Matthew McConaughey ressemblerait à Hulk.

Marvel a beaucoup d’affection pour Hulk, ce personnage est celui que les fans aiment le plus et le voir sur grand écran avec son propre film en 2008 a rendu les fans très heureux, attendant une suite un jour, mais le personnage n’est pas seulement d’eux, Universal Pictures détient les droits de distribution et il y a beaucoup de paperasse pour le faire.

Pour le moment, Ruffallo est toujours avec le rôle, mais à l’avenir She-Hulk arrivera, dans la série du même nom pour la série télévisée Disney +, où le cousin de Bruce Banner sera également exposé aux rayons gamma après un transfusion sanguine de votre parent.

Et bien que pour ces histoires, elles doivent encore être racontées, vous devez vous divertir avec quelque chose et quelle meilleure façon de voir à quoi ressemblerait Matthew McConaughey en tant que Hulk, dans un univers alternatif où Marvel ne l’a pas remercié d’avoir postulé pour le rôle. L’art est réalisé par Apexform qui est un favori des fans pour ce type de travail.

Curieusement, Marvel a proposé à l’acteur de jouer Ego the Living Planet dans ‘Guardians of the Galaxy Vol 2’, quelque chose qu’il n’a pas accepté, alors ça a fini par être celui de Kurt Russell, nous supposons que c’est sa façon ou ce ne sera pas.