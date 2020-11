Dans l’année des croisements inattendus en vient un de plus. Miley Cyrus et Dua Lipa sont sur le point de présenter leur première collaboration ensemble et les premières images montrent qu’elles ne tourneront pas autour du pot. Le clip vidéo montre de l’irrévérence, un manque de contrôle, du sang (ou est-ce du jus de cerise) et surtout une surprise glaciale à la fin.

Bien que nous connaissions tous Cyrus comme l’amusante Hanna Montana, depuis que la chanteuse a commencé sa véritable carrière solo, elle a été chargée d’effacer cette image pour nous montrer qu’elle a sa propre voix au-delà du pouvoir de Disney. Sa voix retentissante, ses sons aigus et sa présence en tant qu’icône de style lui ont donné l’opportunité de devenir une pop star avec laquelle il faut compter.

C’est probablement pour cette raison que Dua Lipa s’est sentie attirée par cette force et a formé entre eux «PRISONER», une nouvelle chanson qui sortira le vendredi 20 novembre, accompagnée d’un clip vidéo qui accompagnera le single. Bien qu’il ne soit pas encore sorti, Miley Cyrus a partagé ce que serait le teaser du clip vidéo sur ses réseaux sociaux. Vous pouvez le voir ci-dessous.

Plus ou moins nous en savions déjà un peu sur la vidéo sans avoir vu d’images. Et c’est qu’un peu plus tôt, Cyrus elle-même a partagé quelques réactions de certains fans qui ont pu voir la vidéo de manière privilégiée avant sa première. “Est-ce une de mes vidéos si vous n’obtenez pas ce genre de réaction?”, A écrit le chanteur sur Instagram avec 3 clips vidéo où les fans s’excitent, crient et révèlent qu’il y aura beaucoup de sang.

De son côté, Dua Lipa a également été en charge de la promotion du single. Sur son compte Instagram, il a partagé la couverture de la chanson où l’on voit les deux chanteurs en noir et blanc sur fond blanc, avec des gestes et des regards provocants tandis qu’au-dessus d’eux se trouvent leurs propres signatures faites avec un marqueur.

La chanson devrait atteindre toutes les plateformes de musique en streaming dès les premières minutes du vendredi 20 novembre. Cela signifie que le clip vidéo sera également diffusé à ce moment-là sur YouTube. En fait, il existe déjà un compte à rebours pour que vous puissiez le suivre et le voir dès le deuxième de sa sortie. Regardez-le ici.

La nouvelle chanson de Dua Lipa et Miley Cyrus fera partie de la prochaine production de disques de cette dernière, et qui approche à grands pas. Plastic Hearts sortira le 27 novembre et vous pouvez le précommander ici.

