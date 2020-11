Après avoir joué dans la série à succès “ Stranger Things ”, Millie Bobby Brown est devenue l’une des actrices préférées de Netflix, Pour cette raison, il y a de plus en plus de projets que le roi du streaming donne à la jeune actrice, qui commencera à jouer des rôles de plus en plus importants dans l’entreprise, pour laquelle elle produira et jouera dans “ Damsel ”, le prochain grand projet de la plateforme .

Juste en septembre dernier Netflix, créé, ‘Enola Holmes’, mettant en vedette Bobby Brown et qui est devenu un succès pour la plate-forme, puisqu’elle a réalisé 9,63 millions de vues selon les données de Nielsen, il n’est donc pas surprenant que l’étude ait choisi l’actrice pour prendre le rôle principal de cette nouvelle production.

Selon le portail, Deadline, Bobby Brown sera la vedette et le producteur exécutif de ‘Damsel’, Tandis que le réalisateur, Juan Carlos Fresnillo, sera en charge du projet et que la personne en charge du scénario sera, Dan Mazeau, accompagnant également l’actrice dans la production, Zack Roth et Chris Castaldi, avec lesquels il est confirmé que Netflix il forme une grande équipe.

Dans le film, Brown assumera le rôle de la princesse Elodie, Cependant, quiconque pense qu’elle épousera le prince Henry découvrira bientôt que tout est un canular, puisque le véritable plan est de la sacrifier à un dragon, elle devra donc sûrement se battre pour sa vie. Ce n’est pas la première fois que l’actrice affronte de puissants monstres, puisqu’elle a déjà participé à «Godzilla: le roi des monstres».

Autrefois, Brown a été nominée deux fois pour un Emmy pour son travail sur “ Stranger Things ”, une série qui l’a rendue célèbre et qui lui a ouvert les portes de nouveaux projets et, apparemment, sa carrière à succès ne fait que commencer, alors sûrement dans quelques années, elle deviendra l’une des actrices les plus recherchées d’Hollywood.

De cette manière, Millie Bobby Brown aura une grande participation à ‘Damsel’, Le prochain grand projet de genre fantastique de Netflix, nous espérons donc que dans les mois à venir, le géant du streaming révélera plus d’informations sur ce long métrage, qui vise déjà à devenir un nouveau succès.