En pleine guerre froide, les opérations secrètes sont à nouveau la clé lorsque la CIA (Central Intelligence Agency) découvre que la menace soviétique a été personnalisée en un espion mythique nommé Persée. Voyagez avec une équipe d’élite pour capturer votre rival à travers le jeu vidéo très attendu Call of Duty: Guerre froide Black Ops, qui arrive sur le marché cette semaine.

Découvrez ci-dessous tout ce que vous devez savoir sur le titre le plus récent de la célèbre franchise de guerre, propriété du distributeur de jeux vidéo Activision.

Développeur

Call of Duty: Black Ops Cold War a été développé par Logiciel Raven et Treyarch, devenant le premier jeu vidéo de la franchise à être produit par deux studios depuis Call of Duty: Modern Warfare 3 (2011). Il est également devenu le début de Raven Software en tant que développeur principal d’une livraison de la série de guerre; Il est à noter qu’il était auparavant en charge de la remasterisation de Call of Duty 4: Modern Warfare, sorti en 2016.

Au sein des jeux proprement dits du segment Opérations secrètes, le titre du roman est le sixième à être publié, bien qu’il ignore les trois tranches précédentes pour composer une suite directe à Call of Duty: Black Ops (2010), mis treize ans plus tard et avec les mêmes personnages principaux.

«Nous sommes de fervents fans des Black Ops originaux et de notre premier objectif [para Cold War] il ramena le trio emblématique de Woods, Mason et Hudson, mais en le faisant d’une manière qui ne nécessitait aucune expérience préalable avec la série », a-t-il déclaré. Dan Vondrak, Directeur créatif, Raven Software (via).

Modes de jeu

Cloche

La campagne solo de Call of Duty: Black Ops Cold War débute en janvier 1981, lorsqu’une mission de la CIA en Turquie conduit à la révélation d’une menace dangereuse. Il s’agit du mythique espion russe Persée, à qui on attribue le vol d’informations sur le projet Manhattan et l’ingérence au Vietnam, et qui serait maintenant revenu pour mettre l’équilibre de la guerre froide en faveur de l’Union soviétique.

Une opération secrète Black Ops est alors autorisée par le président américain Ronald Reagan afin de mettre un terme à Persée. Les officiers Russell Adler et Jason Hudson forment une équipe composée des célèbres Frank Woods et Alex Mason, qui est également rejointe par de nouveaux personnages: Lawrence Sims, Azoulay Eleazar et l’agent du MI6 Helen Park.

Leur mission les mènera dans des environnements risqués comme Berlin-Est et le siège du KGB lui-même, dans cette histoire de fins alternatives cela dépendra des décisions prises par chaque joueur de Call of Duty: Black Ops Cold War.

Multijoueur

Selon IGN, le récit multijoueur de Call of Duty: Black Ops Cold War se déroule des années après les événements survenus en mode campagne, avec la possibilité pour chaque joueur de personnaliser ses opérateurs clandestins respectifs et de les associer à une organisation de renseignement spécifique. (CIA, KGB, MI6).

Cette nouvelle génération de combat global Call of Duty présente les principales caractéristiques suivantes:

Large gamme de scénarios mondiaux, y compris la mer Noire, les déserts d’Angola, les rues de Moscou et South Beach à Miami.Format 6v6 et 12v12, ainsi que des cartes destinées à 40 joueurs Simultanément, divisés en dix escadrons (mode Fireteam) qui se battront du ciel, de la terre et de la mer tout en effectuant des missions spécifiques.

Dans ce domaine, Call of Duty: Black Ops Cold War propose également un dynamique multiplateforme afin que les joueurs puissent former des équipes à partir de différentes plates-formes et générations de consoles. De même, le mode multijoueur sera étroitement lié à Call of Duty: Warzone, étant que les deux titres pourront partager des armes, des véhicules, des thèmes et des scénarios de jeu.

Des morts-vivants

Call of Duty ne serait pas tel sans une intrigue secondaire classique sur les morts-vivants macabres. L’épisode de la guerre froide représente une extension de la ligne narrative “Éther”, à commencer par Call of Duty: Black Ops 4 (2018) mais maintenant dans le contexte de la guerre froide.

En 1983, après avoir reçu des informations faisant état d’un ancien bunker allemand où les nazis ont été témoins d’une épidémie de zombies, un agent de la CIA rassemble une équipe spéciale (sous le nom de «Requiem») pour enquêter. De même, une division soviétique rivale (le groupe Omega) plonge dans les mystères que recèle ce sinistre nid de dangers.

Comme en multijoueur et pour la première fois dans la variante Zombies de Call of Duty, le jeu croisé entre plates-formes et générations de consoles est une possibilité. En revanche, vous pourrez affronter des hordes de morts-vivants avec des armes typiques des années 80, de haut calibre ou d’extrême rareté, toujours avec le complément de Des boîtes mystérieuses et les avantages Perk-a-Cola, comme “Quick Tail” et “Juggernog”.

Consoles et éditions spéciales

Call of Duty: Black Ops Cold War est disponible pour Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox série x Oui PC.

Pour toutes ces plates-formes, il existe une édition standard et un Édition définitive, qui comprend le pack «Terre, Mer et Air» (3 skins d’opérateur, 3 skins de véhicule et 3 projets d’armes) et le passe de combat de la première saison. Concernant PlayStation et Xbox, la Definitive Edition est également composée de deux versions du jeu vidéo: pour leur précédente console respective (PS4 et Xbox One) et pour la dernière génération (PS5 et Xbox Series X).

Les deux versions sont également dans l’édition Lot de plusieurs générationsCependant, il n’a pas les autres vertus de l’Ultimate (bundle “Terre, Mer et Air” et Battle Pass).

Des prix

Grâce à la boutique numérique d’Amazon, les coûts de édition standard Call of Duty: Black Ops Cold War sont les suivants:

Pour Xbox One – 1449 pesos (plus de détails, ici) Playstation 4 – 1449 pesos (plus de détails, ici) Xbox série x – 1 529 pesos (plus de détails, ici) Playstation 5 – 1619 pesos (plus de détails, ici)

Pour consulter les coûts de l’édition définitive et du bundle multi-génération, nous vous recommandons de vous rendre directement sur la boutique numérique PlayStation et Microsoft.

Si vous êtes intéressé par la version PC (Standard ou Definitive Edition), visitez le site Battle.net de Blizzard Entertainment pour vérifier les prix correspondants.

Date de sortie

Call of Duty: Black Ops Cold War frappe le marché de l’Est Vendredi 13 novembre 2020, pour toutes les consoles. Suite à son lancement, il y aura une infinité de contenu téléchargeable gratuitement, qui comprend de nouvelles cartes et modes pour le multijoueur et les zombies.

Call of Duty: Guerre froide Black Ops



