Un proverbe russe dit que “moins vous en savez, mieux vous dormirez”. En 2020, Vladimir Poutine a terminé vingt ans au pouvoir et aborde une révision de la Constitution russe qui lui permettrait de continuer au Kremlin jusqu’en 2036.

‘Poutine: de l’Espagne au président’ est une série non-fiction en trois épisodes qui passe en revue la biographie de ce dirigeant accusé d’avoir empoisonné ses adversaires, de promouvoir le Brexit et même de placer Donald Trump à la présidence des États-Unis. Comment un garçon d’une famille modeste a-t-il réussi à éviter son avenir plus que probable en tant que membre de gang et à devenir l’un des hommes les plus puissants de la planète?

Cette production plonge dans la biographie de Vladimir Poutine et montre son ascension dans la politique russe, façonnée au cours des deux dernières décennies par un vif sentiment de trahison et de fierté.

Cette mini-série comprend des archives et des entretiens avec le chef ainsi que de nouveaux enregistrements qui fournissent des témoignages de son cercle le plus proche, de ses opposants politiques et de certaines de ses victimes présumées. Entre autres, les témoignages de Tatyana Yumasheva – fille de l’ancien président Boris Eltsine qui s’exprime pour la première fois dans un milieu britannique -; Des experts politiques russes tels que Bridget Kendall (correspondante de la BBC à Moscou de 1989 à 1995), Sir Tony Brenton (ambassadeur du Royaume-Uni en Russie de 94 à 98), Gleb Pavlovsky (conseiller politique d’Eltsine et de Poutine ou Vladimir Yakunin et ancien fonctionnaire Affaires étrangères du KGB); des victimes telles que Marina Litvinenko, la veuve d’Alexandre Litvinenko décédée des suites d’un empoisonnement, et des opposants politiques tels que Vladimir Kara Murza qui ont déclaré ce qui suit:

“Nous sommes tous le produit de notre expérience, de nos origines et de notre éducation. Vladimir Poutine vient du KGB soviétique, l’une des organisations les plus répressives de l’histoire humaine. Il fait ce qu’on lui a appris à faire: manipuler, mentir, recruter, réprimer … et il est plutôt doué pour ça. “

‘Poutine: de l’Espagne au président’ est une série non-fiction de la BBC qui sera diffusée sur # 0 sur Movistar + le jeudi 5 novembre à 21h05. Après sa diffusion, chaque épisode, d’une durée d’environ 50 minutes, sera également disponible sur le service à la demande Movistar +.

Épisodes

1. La montée de Poutine

Vladimir Poutine est né à Saint-Pétersbourg dans une famille très humble. C’était un tyran à l’école et un membre de gang, mais le sport l’a libéré de la vie criminelle: son entraîneur de judo l’a sorti de la vie de la rue et il est devenu un combattant vivant. Poutine rêvait de travailler dans les services secrets et en 1975, à seulement 23 ans, il a rejoint le KGB pour se former en tant qu’espion.

2. Ennemis et traîtres

Tout au long de ses mandats, Poutine a accumulé des détracteurs et des ennemis en même temps qu’il y a eu des nouvelles d’empoisonnements et de meurtres de dissidents et de personnes opposées à son gouvernement. En octobre 2006, la journaliste Anna Politkvskaya, très critique à l’égard de Poutine dans le conflit tchétchène, a été abattue devant son appartement à Moscou. Un mois plus tard, à Londres, l’ancien officier du KGB, Aleksandr Litvinenko, tomba soudainement malade et fut hospitalisé pour ce qui fut établi comme un cas d’intoxication radioactive par le polonium 210. En mars 2013, la police britannique dut enquêter sur la mort inexplicable de l’homme d’affaires controversé. Le russe Boris Berezovsky qui a critiqué Poutine à la fin des années 1990.

3. La politique de Poutine

En 2008, incapable de briguer un troisième mandat parce que cela n’était pas autorisé par la Constitution russe, Poutine a promu la candidature du vice-Premier ministre de l’époque, Dimitri Medvdev, qui a remporté les élections. Poutine est ensuite devenu Premier ministre, mais quelques années plus tard, lors des élections de mars 2012, il a de nouveau été élu président, malgré des accusations de fraude de la part de l’opposition. En 2018, il a été réélu et deux ans plus tard, Vladimir Poutine a annoncé une série de réformes de la Constitution russe afin de rester président jusqu’en 2036.