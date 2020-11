La situation commence à s’améliorer petit à petit pour Marvel Studios, Puisqu’après avoir dû arrêter les enregistrements de ses prochains projets et retarder l’arrivée de sa nouvelle phase, ses productions ont commencé à revenir à la normale, il se concentre donc actuellement sur la série Marc Spector et il a été révélé que Moon Knight pourrait avoir un rôle plus important dans le MCU.

Tandis que, Oscar Isaac n’a pas encore été confirmé comme Moon Knight, On dit que cela est sur le point de se produire, puisque l’acteur a entamé des négociations avec Marvel pour devenir le super-héros populaire et mystérieux et apparemment son contrat comprendra plusieurs participations à certains films MCU.

Comme nous nous en souviendrons, Moon Knight, faisait partie des Avengers dans certaines bandes dessinées et apparemment il suivra ce même chemin dans le MCU, car après ses débuts dans sa série Disney +, le super-héros fera le saut vers le grand écran et rejoindra cette puissante équipe, qui commencera à avoir de nouveaux membres après son départ de leurs héros originaux.

Ainsi, l’expert en fuite, Mikey Sutton, a révélé sur Geekosity que le rôle de «Oscar Isaac comme Moon Knight ira au-delà de Disney +», Étant donné que plusieurs sources ont souligné que son contrat comprendra plusieurs films MCU, ce qui signifierait qu’il sera inclus dans les croisements Avengers, il aura donc une position pertinente dans cet univers.

De même, Sutton a expliqué que ses sources lui ont dit que Disney voit Isaac comme le prochain Harrison Ford et qu’ils considèrent que son travail dans «Star Wars» est gaspillé, il aura donc une seconde chance dans le MCU, un univers qui pourrait lui donner le coup de pouce dont il a besoin pour s’établir comme l’un des meilleurs acteurs d’Hollywood.

Est ainsi Moon Knight pourrait avoir un rôle plus important dans le MCU, ce qui est une bonne nouvelle pour les fans du personnage et de l’univers cinématographique en général, car sa présence pourrait donner aux Avengers un profil plus sombre.