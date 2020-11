Nous pourrions définir «Base lunaire 8» comme le spectacle de trois amis jouant aux astronautes. Quatrièmement, si en plus de Fred Armisen, Tim Heidecker et John C. Reilly on compte Jonathan Krisel, son directeur. Les quatre sont des scénaristes et créateurs de cette série qui porte le logo A24, l’un des meilleurs moyens possibles de démarrer à la fois une série et un film: Prédisposition à la victoire, on peut l’appeler.

Bien qu’appelant la série à «Base lunaire 8» Peut-être peut-il être considéré par certains comme un euphémisme, car plus qu’une histoire développée en six chapitres, c’est un contexte qui donne lieu à une série de bandes dessinées épisodiques qui, à leur tour, donnent lieu à des croquis divers. Ou une succession de croquis. C’est en fin de compte une comédie, une comédie américaine discrète et humble qui fonctionne sur un coup de bâillon.

Rien qui puisse être considéré comme une surprise: comme beaucoup de comédie américaine, «Base lunaire 8» Ce n’est pas une histoire racontée avec humour, mais un humour enveloppé dans une histoire qui la soutient. De l’humour en revanche et bien sûr très américain, bien sûr, puisque chacun sait plus ou moins où il a mis la barre avec quelque chose de si personnel, et souvent aussi culturel et pas très exportable que l’humour.

Ils le cuisinent, ils le mangent. Vous imaginez Armisen, Heidecker et Reilly profitant beaucoup de l’expérience, perdus dans un gouffre à quelques kilomètres du monde moderne pendant quelques mois et faisant un peu ce qu’ils veulent. Une fois le contexte et les personnages repérés, pour en profiter. Et à essayer déjà puisque le spectateur profite aussi de ce voyage sur la Lune (sans sortir de chez lui), bien sûr.

Et c’est ainsi, c’est apprécié. «Base lunaire 8» C’est agréable. Six épisodes d’environ 25 minutes où, même si toutes les blagues ne fonctionnent pas bien, il est également vrai que toutes les blagues n’ont pas mal fonctionné. Cela revient à être ce à quoi vous vous attendez, plus une surprise amusante quand il s’éloigne de ce que vous attendez. Ou une production sympathique et aussi cool que notre tolérance à l’humour américain.

Et notamment vers la version “sèche” pratiquée par Armisen, Heidecker et Reilly, tous trois confectionnant un costume sur mesure que je connais au moins, et contrairement par exemple quand Adam Sandler rencontre ses amis, il est également taillé. de A24 et Showtime qui apportent leur bonne réputation et leur dignité. Autrement dit, en plus d’être largement mignon ou drôle, selon les goûts, cela semble aussi largement une série.

Et parfois c’est juste une question de sympathie. Ou l’apparence.

Par Cruz Snchez & Juan Pairet



@Wanchopex