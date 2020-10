Le 4 mars 2018, les services d’urgence se sont mobilisés à Salisbury, une petite ville du comté du Wiltshire, pour s’occuper d’un homme du nom de Sergei Skripal et de sa fille Yulia, retrouvés inconscients sur un banc de parc. Tout indique un possible empoisonnement par le “novichok”, l’un des agents neurotoxiques les plus meurtriers mis au point en Union soviétique entre 1970 et 1980 …

C’est le début de ‘Mort à Salisbury’, série télévisée basée sur de vrais événements qui a le sceau de garantie de la BBC. Il n’y a pas grand-chose à dire de plus, et en fait pas grand-chose à dire: c’est une valeur plus que sûre, la BBC manque rarement une opportunité aussi claire. Personne de mieux que les Britanniques pour raconter une histoire comme celle-ci avec véracité, élégance et tempérance.

Ou du moins il semble. Il en a toujours l’air. ‘Mort à Salisbury’ ne fait pas exception, une minisérie remarquable qui est une chronique détaillée de ce qui s’est passé au cours de ce mois de mars 2018. Vous vous souvenez peut-être même en avoir entendu parler, il a fallu deux ans avant que COVID-19 ne rentre à la maison et le change. tout. Ce sera pour commencer à trembler si vous ne savez pas puisque c’est pour commencer à trembler.

Je ne veux pas enlever plus une plaie ce jour après jour enlève plus si possible, mais en ‘Mort à Salisbury’ C’est vraiment envieux que les autorités gèrent une alerte sanitaire en pensant aux gens. Tout d’abord, c’est ce que disent les pauvres et les affamés. Vu maintenant, cela ressemble même à quelque chose d’une histoire de Philip K. Dick, une de ces choses «film» qui n’arrivent que «dans les films».

Bref, je m’égare car il est difficile de s’abstraire de la réalité alors qu’en ce moment on comprend beaucoup mieux ce qu’elle soulève ‘Mort à Salisbury’, une série qui montre avec la conviction et le dévouement britanniques habituels comment un groupe de personnes fait face à cet ennemi invisible et inconnu que 2020 a clairement montré que nous avons. À petite échelle, sans fanfare. Sans le bombast de la série américaine.

C’est un autre virus, beaucoup plus puissant et dans ce cas, clairement conçu avec malice par l’être humain. Mais l’essence reste la même, les gens: à la fois ceux qui se mettent dans la ligne de mire pour le travail et ceux qui le font par accident. Au-delà de l’examen approfondi et méthodique des événements par Adam Patterson et Declan Lawn, des journalistes d’investigation plutôt que des scénaristes.

N’oublions pas que c’est un fait qui s’est produit il y a seulement deux ans et qu’il est très frais dans la mémoire des Britanniques; À tel point qu’il semble incroyable qu’avec COVID-19, ils aient mordu autant que les Espagnols. Mais, et sans entrer dans le royaume des spoilers, ‘Mort à Salisbury’ il a un as dans sa manche qui initie ce qui, en plus d’une chronique journalistique, est un drame humain aussi sobre que précis.

Laissant toutes les questions politiques en marge de l’action, ‘Mort à Salisbury’ Il ne perd jamais de vue sa condition de drame humain le plus important. Ceci est fait par les personnages d’Anne Marie Duff, Rafe Spall et MyAnna Buring, stratégiquement placés pour couvrir tout l’événement du début à la fin avec seulement quelques extraits. Et avec une bonne compréhension, les mots sont inutiles.

‘Mort à Salisbury’ Ce n’est qu’un modèle, une production britannique élégante et respectueuse sans tache qui, en laissant de côté l’usage de l’hyperbole si répandu depuis quelque temps déjà, remplit la même mesure qui est si efficace. Un autre, sans avoir besoin d’un nen autrement opportun appelé “coronavirus” pour réaffirmer son statut de série pour rien d’essentiel, pas insatisfaisant du tout.

Par Juan Pairet Iglesias



