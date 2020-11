‘Patrie: Fort Salem’ c’est un mélange aussi impossible qu’à force de ceux très impossibles, addictifs et finalement irrésistibles. Il y a beaucoup de choses que l’on peut dire à ce sujet que bien qu’elles ne soient pas nécessairement mauvaises, elles offrent rarement un solde aussi positif. Ou alors relativement positif … car dans le monde des séries, probablement, tout est le résultat d’un opportunisme relatif.

Avec les séries, nous n’avons généralement pas autant de scrupules à réduire nos pertes qu’avec les films. De toute évidence, sa durée: vous ne voyez pas dix heures de quelque chose qui ne mérite pas votre attention. Si nous arrivons au bout, c’est pour quelque chose … même si parfois il peut être difficile pour nous de le reconnaître en public: autant que nous ayons pu le voir comme si nous l’avions fait, cela l’a été, parce que quelque chose nous a rendus utiles.

Il n’est pas difficile pour moi d’admettre que j’ai vu la première saison de ‘Patrie: Fort Salem’ jusqu’à la fin, et si je l’ai fait, c’est parce que cela m’a rendu utile. Ni dans la première ni de manière préméditée, mais dans la seconde, avec un peu de patience et un peu de prédisposition, qui après tout je crois que personne et tout le monde en même temps n’est son public cible: si nous avons appris quelque chose, c’est que nous n’avons pas rien vu avant d’avoir vu quelque chose.

‘Patrie: Fort Salem’ C’est une sorte de jeune X-Men inversé … avec des sorcières au lieu de mutants, et avec Mansin X transformé en une académie militaire au service de l’armée. Comme si Stanley Kubrick avait réalisé ‘La veste métallique’ avec la même sensibilité avec laquelle Andrew Fleming a réalisé ‘Jeunes hommes et sorcières’. Tout cela sous une apparence de laxisme, un sérieux minable mais attachant à ‘Battlestar Galactica’.

Un méli-mélo étrange et instable qui ressemble en fait au résultat d’un accident multiple, comme si deux, trois séries ou plus s’étaient heurtées et qu’un passant avait ramassé et assemblé les pièces les plus brillantes, pas les meilleures ou les plus brillantes. cohérent. Dès qu’il semble vouloir sortir pour manger le monde dès qu’il semble ne même pas avoir envie de sortir du lit.

Aussi pétard qu’instable, ‘Patrie: Fort Salem’ il oscille entre le bon et le moins bon, pouvant rendre le ridicule distingué et le distingué paraître ridicule. Entre ces deux eaux où l’on, après dix heures, on ne sait toujours pas dans quelle mesure la série peut être considérée comme quelque chose de bien ou de mal. Mais tu es là, devant elle, depuis ces dix heures. Volontairement.

Et c’est déconcertant mais d’une manière stimulante, au moins, pour ceux qui ont un callosités pour faire exploser les attentes chapitre par chapitre et le goût du doute comme mode de vie. Pour ceux qui aiment être tirés de leur chaise lorsqu’ils s’installent. Ou du moins il en a l’air, étant louable car malgré les regrets, elle ne se cache jamais et est toujours excitée de pouvoir défendre sa fierté.

Par Juan Pairet



@Wanchopex