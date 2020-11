Disney’s Mulan, le remake réalisé par Niki Caro du classique animé de 1998, est maintenant disponible à la vente sur DVD, BLU-RAY et les achats numériques.

Dans des formats haute définition (Blu-ray et Steelbook) et achat numérique, il a supprimé des scènes et du contenu supplémentaire. Et aussi pour les collectionneurs, vient la version Duopack de collection sur DVD qui comprend le remake de l’image réelle et du film d’animation.

Le film met en vedette Yifei Liu, avec Donnie Yen, Jason Scott Lee, Yoson An, Gong Li et Jet Li dans des rôles de soutien, et produit par Chris Bender, Jake Weiner, Jason T. Reed.

SYNOPSIS DE MULÁN

La cinéaste acclamée Niki Caro raconte l’histoire épique de Mulan, le légendaire guerrier chinois. Cette jeune femme intrépide risque tout pour l’amour de sa famille et de son pays pour devenir l’une des plus grandes guerrières de l’histoire de la Chine. Lorsque l’empereur de Chine décrète qu’un homme de chaque famille doit servir dans l’armée impériale pour défendre le pays des envahisseurs du nord, Hua Mulán, la fille aînée d’un guerrier décoré, décide de prendre la place de son père malade. Se faisant passer pour un homme, Hua Jun fait face à des défis constants et doit apprendre à canaliser sa force intérieure et à accepter son véritable potentiel. Un voyage épique qui fera d’elle une guerrière renommée et gagnera le respect d’une nation reconnaissante… et d’un père fier.

DVD de caractéristiques techniques

Type de format: 16 × 9 Rapport hauteur / largeur: 2,39: 1 Durée: 110 min. Environ.

Caractéristiques techniques du Blu-Ray et Blu-Ray STEELBOOK

Type de format: 16 × 9 Rapport hauteur / largeur: 2,39: 1 Durée: 115 min. environ.

Contenu supplémentaire:

Renouveler un classique(01:15:40) (Audio: anglais) (Sous-titres: espagnol, anglais codé pour les sourds). Les cinéastes honorent le classique animé en créant une aventure en direct pour une nouvelle génération.Le nouveau visage de Mulan: (00:07:18) (Audio: anglais) (Sous-titres: espagnol, anglais encodé pour les sourds) la talentueuse actrice Yifei Liu et suit son parcours pour devenir Mulan, de l’audition à devenir la guerrière sur grand écran.Méchants: (00:06:38) (Audio: anglais) (Sous-titres: espagnol, anglais codé pour les sourds) Les acteurs Jason Scott Lee et Li Gong et leur transformation en couple pervers grâce à un entraînement intense, des costumes spectaculaires et plus encore. Réflexions de Mulan: (00:03:52) (Audio: anglais) (Sous-titres: espagnol, anglais codé pour les sourds). À l’intérieur du studio de musique et de son, ainsi que Yifei Liu interprétant la chanson la plus emblématique de Mulan.Le Mulan original: (00:02:31) (Audio: anglais) (Sous-titres: espagnol, anglais codé pour les sourds). Ming-Na Wen, qui a exprimé Mulan dans le classique animé original, réfléchit sur son expérience et son apparition dans le film.

Scènes supprimées:

Au métier à tisser: (00:00:53) (Audio: anglais) (Sous-titres: espagnol, anglais codé pour les sourds). Scène supprimée qui n’était pas incluse dans la version finale avec les commentaires audio du réalisateur Niki Caro. De fille à femme: (00:00:53) (Audio: anglais) (Sous-titres: espagnol, anglais codé pour les sourds). Scène supprimée qui n’était pas incluse dans la version finale avec les commentaires audio du réalisateur Niki Caro.Le Faucon et Mulan se rencontrent dans la forêt: (00:03:16) (Audio: anglais) (Sous-titres: espagnol, anglais codé pour les sourds). Scène supprimée qui n’était pas incluse dans la version finale avec les commentaires audio du réalisateur Niki Caro.Mulan sauvé par le Phoenix Bird: (01:00:05) (Audio: anglais) (Sous-titres: espagnol, anglais codé pour les sourds). Scène supprimée qui n’était pas incluse dans la version finale avec les commentaires audio du réalisateur Niki Caro.Mulan traverse le Rouranos: (00:00:27) (Audio: anglais) (Sous-titres: espagnol, anglais codé pour les sourds). Scène supprimée qui n’était pas incluse dans la version finale avec les commentaires audio du réalisateur Niki Caro.Le chancelier devient une sorcière: (00:00:25) (Audio: anglais) (Sous-titres: espagnol, anglais codé pour les sourds). Scène supprimée qui n’était pas incluse dans la version finale avec les commentaires audio du réalisateur Niki Caro.

Clips:

“Reflection” (2020) Interprété par Christina AguileraClip vidéoKaraoké«Reflection» interprété par Yifei Liu en mandarin et en anglais“Loyal Brave True” interprété par Christina Aguilera en anglais et en espagnolClip vidéoKaraoké

PDF prêt à imprimer haute résolution

Caractéristiques techniques DUOPACK DVD Mulán (2020) + Mulán (2 disques)

Mulan (2020)

Caractéristiques techniques:

Type de format: 16 × 9 Rapport hauteur / largeur: 2,39: 1 Durée: 110 min. Environ.

Mulan

Caractéristiques techniques:

Type de format: 16 × 9 Rapport hauteur / largeur: 1,66: 1 Durée: 84 min. Environ.

Contenu supplémentaire:

Scènes suppriméesMusiqueJeux et activités: DisneyPediaComment cela a été fait: Commentaire audio avec les cinéastes (vous) Faits amusants sur Mulan (vous)

Caractéristiques techniques ACHAT NUMÉRIQUE:

Selon la plate-forme, il peut être trouvé aux formats 4KUHD, HD et SD.

