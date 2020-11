Le casting de Narcos México 3 a été dévoilé. Le talent histrionique qui a été réuni est impressionnant. De plus, pour ces nouveaux épisodes, la qualité sera maintenue en présentant une équipe de production imbattable, composée à la fois des réalisateurs les plus influents du moment dans notre pays et d’écrivains et producteurs de grand poids.

À travers une déclaration, le géant du streaming qui sert de foyer à la suite tant attendue de la série a annoncé que ceux qui joueront dans ces nouveaux épisodes sont:

Luis Gerardo Méndez dans le rôle de Víctor Tapia – Un policier de Juarez confronté à un dilemme moral, qui malgré ses doutes quant à son implication ou non, est impliqué dans le mystère d’une série de meurtres brutaux. Alberto Guerra dans le rôle d’Ismael «El Mayo» Zambada – Un baron de la drogue indépendant dont la modestie cache le fait qu’il a tranquillement une longueur d’avance sur les autres.Luisa Rubino dans le rôle d’Andrea Nuñez – Un jeune journaliste idéaliste et ambitieux dont la mission de dénoncer la corruption vous donne une histoire encore plus grande que celle que vous aviez négociée .

De même, les autres acteurs et actrices qui rejoignent la série sont Alejandro Furth dans le rôle de Ramón Salgado, Lorenzo Ferro dans le rôle d’Alex Hodoyan, José Zúñiga dans le rôle du général Rebollo, Diego Calva dans le rôle d’Arturo Beltrán Leyva, Kristen Lee Gutoskie dans le rôle de Dani et Beau Mirchoff dans le rôle de Steve Sheridan.

Le recrutement de Luis Gerardo Méndez se démarque beaucoup, qui a réussi à faire une carrière très prometteuse tant au niveau national qu’international, ce pour quoi son rôle de premier plan dans cette nouvelle tranche promet beaucoup.

Luis Gerardo Méndez dans Camino a Marte (2017).

De même, il a été rapporté que Benito Antonio Martínez Ocasio, mieux connu sous le nom de Bad Bunny, serait présent pour les rejoindre en tant que guest star. Le rappeur, rappeur et reggaeton portoricain jouera Arturo «Kitty» Paez, un membre du gang de Ramón Arellano Félix appelé les «Narco Juniors», composé de jeunes riches et bien connectés de la haute société qui ont rejoint la vie de la cartel pour l’argent, la drogue et la violence.

Bad Bunny en concert.

Il est important de mentionner que, à cette occasion, les épisodes ne mettront pas en vedette Diego Luna dans son rôle de Félix Gallardo, chef du cartel de Guadalajara et l’un des protagonistes des deux premières saisons. Cependant, ceux qui reviennent au casting de Narcos México 3 sont Scoot McNairy, José María Yázpik, Alfonso Dosal, Mayra Hermosillo, Matt Letscher, Manuel Masalva, Alejandro Edda, Gorka Lasaosa. Comme si cela ne suffisait pas, Alberto Ammann revient en tant qu’acteur invité.

Les réalisateurs seront Andrés Baiz, Alejandra Márquez Abella (Les Bonnes Filles), Luis Ortega (L’Ange), Amat Escalante (La Région Sauvage) et Wagner Moura (Marighella). Carlo Bernard sera le showrunner.

Le synopsis officiel est le suivant:

Situé dans les années 1990, alors que la mondialisation du commerce de la drogue s’enflamme, la saison 3 examine la guerre qui éclate après les fragments de l’empire de Felix. Alors que les cartels nouvellement indépendants luttent pour survivre aux troubles politiques et à l’escalade de la violence, une nouvelle génération de barons de la drogue mexicains émerge. Mais dans cette guerre, la vérité est la première victime et chaque arrestation, meurtre et démolition ne fait que chasser la vraie victoire ».

Aucune date de sortie n’a encore été annoncée pour la troisième saison de Narcos: Mexico.

José Roberto Landaverde Cinéphile et mélomane. J’adore écrire, écouter, lire et commenter tout ce qui touche au septième art. Je pense que Fleetwood Mac est sous-estimé. Je suis fan de Rocky and Back to the Future et évidemment un jour je monterai les “Philly Steps” et conduirai une DeLorean. Croyant fidèle que le cinéma est la meilleure machine de téléportation, et aussi que sur grand écran nous pouvons tous nous voir représentés.