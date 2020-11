Leonor Watling et Hugo Silva sont deux avocats à succès profondément tendus et quelque peu snob qui, maintenant divorcés l’un de l’autre, sans enfants et avec un travail complètement absorbant, ont une peur effroyable de l’avenir et de la solitude. Leur petit univers creux et parfait sur le stand Ikea vacille lorsque la crise des années 40 éclate dans leur vie et Luis Bermejo, un cuisinier d’exception spécialisé dans la cuisine russe: Ils ne peuvent imaginer une meilleure façon de surmonter leurs problèmes que de quitter leur travail et ouvrir un restaurant de cuisine russe, bien sûr.

C’est l’approche de «Nasdrovia», aussi le nom du restaurant qu’ils ouvrent dans la fiction et dont Anton Yakolev, un chef important de la mafia russe, était épris de choses comme celles-ci qui se passent dans la vie, un chef important de la mafia russe qui, dès le premier blini qu’il demande, rivalise pour le rôle avec son plus illustre protagonistes: En fait, dans l’affiche officielle de la série, il prend la place de Bermejo. Et que Watling a une ressource que nous associons désormais tous à Phoebe Waller-Bridge car nous nous souvenons, nous sommes fragiles et paresseux de mémoire: il parle à la caméra. Oui, comme dans «Fleabag».

Oui, Watling brise le quatrième mur et aide à rompre avec la dynamique habituelle des comédies télévisées espagnoles avec cette série qui plus qu’une comédie est un thriller humoristique souvent assez noir. Un croisement sibyllin et intentionnel entre thriller à suspense et comédie noire sur des personnages brisés à l’intérieur qui ne correspondent pas tout à fait à l’endroit où ils sont à l’extérieur. Tout cela servi avec la bonne présence de toute une production originale de Movistar +, cette fois de la main de Miguel Esteban, Luismi Prez et Sergio Sarria en tant qu’idéologues et Marc Vigil en tant que bras d’exécution.

«Nasdrovia» C’est une production avec un accent russe marqué et beaucoup d’envie de (sur) vivre qui en plus d’allier suspense avec humour et bonne comédie avec des gangsters russes, invite ceux qui seront autour, planant et autour de 40 à s’asseoir à sa table, bien que Juste pour une nuit: parce que nous avons tous toujours une nuit où nous pensons que tout ira en enfer. Aussi, une production cuisinée et jouée sur un feu très vif qui brise les attentes, notamment en ce qui concerne ce qui est devenu la comédie télévisée espagnole.

Comme avec un ‘Regarde ce que tu as fait’ avec lequel il partage son élégance, son rythme et son sens de l’humour, ses “seuls” six épisodes de 30 minutes font «Nasdrovia» laissez-nous en vouloir beaucoup plus, ce qui en revanche est sans aucun doute sur un menu qui laisse la possibilité d’un 2 plats très ouverte. On pourrait même le considérer comme un film “découpé” en six parties où les responsables ont eu le temps de bien mieux lisser ses aspérités, à commencer par quelques gangsters qui, en plus de paraître très russes, ressemblent à des gens.

Comme en général, ils semblent tous en «Nasdrovia», des personnes plutôt que des personnages dans une opérette dérivée de ‘Sept vies’ au service de ce qui est aussi essentiellement une caricature cid garde ses pieds dans le monde réel. La clé pour qu’en plus de nous faire rire, nous ayons du respect pour ce qui peut leur arriver tout au long d’une comédie où sans perdre le sourire, tous les enchevêtrements se retrouvent devant le canon d’un pistolet. Pour se comprendre, quelque chose comme ‘Le grand Lebowski’ mais avec des Russes au lieu de nihilistes, et avec des blinis en plus de nombreux Russes blancs.

Par Cruz Snchez & Juan Pairet



@Wanchopex