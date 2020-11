National Geographic a donné son feu vert à la production d’une deuxième saison de «La zone chaude», l’adaptation télévisée du roman populaire de Richard Preston inspiré à son tour d’événements réels. Kelly Souders et Brian Peterson serviront de nouveau de producteurs exécutifs et de showrunners pour cette nouvelle saison de la série désormais anthologique produite par Touchstone Television et Scott Free Productions.

Après sa première en mai 2019, «La zone chaude» il est devenu la série de fiction la plus regardée de Nat Geo, ainsi que la deuxième plus regardée dans l’ensemble. Quelques semaines plus tard, Nat Geo a commencé à parler à Touchstone Television et Scott Free Productions de la possibilité de le transformer en une série d’anthologies, afin que chaque saison examine une crise de santé différente dans laquelle la science était un facteur important. Trouver une solution.

Les producteurs se sont immédiatement concentrés sur la crise de l’anthrax post-11 septembre comme sujet de l’éventuel deuxième opus, et ont travaillé sur son développement depuis jusqu’à ce que la chaîne ait enfin donné le feu vert à sa production. La pandémie de coronavirus a donné au projet un degré supplémentaire d’urgence et d’intérêt, et pourrait même devenir la base d’un prochain versement.

En 2001, quelques semaines à peine après le 11 septembre, les États-Unis ont été secoués par un autre acte terroriste meurtrier. Des lettres contenant de l’anthrax ont été envoyées à des victimes sans méfiance dans les villes de Floride, Washington, DC et New York. L’agression anonyme a fait cinq morts, 17 autres malades et provoqué la panique dans tout le pays. Malgré les compétences interinstitutions et de nombreux harengs rouges, une équipe de scientifiques de l’USAMRIID (l’Institut de recherche médicale sur les maladies infectieuses de l’armée américaine), des agents du FBI et du personnel du ministère de la Justice ont réussi à surmonter les obstacles. procédures bureaucratiques et approcher lentement un éventuel coupable.

Sous le titre de ‘La zone chaude: l’anthrax’, la production de cette nouvelle saison débutera dans le courant de 2021 et sera en principe diffusée via Nat Geo ainsi que ‘La forêt infinie’, ‘Génie’ ou sans aller plus loin dans sa première saison, et non par Disney + comme il l’a fait récemment ‘Choisi pour la gloire’, série qui a d’ailleurs été renouvelée pour une saison 2.

«La zone chaude» est une production de Touchstone Television (anciennement Fox 21 Television Studios), une division de Disney Television Studios avec 20th Television (anciennement 20th Century Fox Television) et ABC Signature, Lynda Obst Productions et Scott Free Productions.