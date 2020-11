L’album Un canto por México Vol.1 de la chanteuse Natalia Lafourcade a remporté le meilleur album de l’année lors des derniers Grammy Awards, qui se sont tenus dans la nuit du 19 novembre 2020.

L’album de Natalia Lafourcade a été nominé dans une catégorie qui présentait cette année un grand nombre de genres. Ils l’ont accompagné dans la liste restreinte Bad Bunny avec son succès YHLQMDLG; J Balvin avec des couleurs; Bad Bunny et J Balvin avec Oasis; Pour la première fois de Camilo; Table pour deux par Kany García; Air (Day Version) par Jesse & Joy; Pause de Ricky Martin; La conquête de l’espace par Fito Paez; et Cumbiana de Carlos Vives.

C’est la première fois que Natalia Lafourcade remporte un Grammy Latin dans une grande catégorie. Auparavant, il avait reçu quatre autres nominations qui n’avaient pas été récompensées, pour son travail dans d’autres productions telles que HuHuHu, ses deux éditions de Muses et la nomination de l’album de l’année pour Hasta la Raíz.

Malgré la victoire, le Mexicain n’a pas pu être présent dans l’édition qui a été réalisée à distance et conjointement entre plusieurs pays qui ont rejoint les transmissions pour certaines présentations. Le lieu principal, cependant, était dans la ville de Miami et la cérémonie a été dirigée par Yalitza Aparicio, Ana Brenda Contreras et Victor Manuelle.

Parmi les présentations marquantes de la nuit, il y avait celle de Bad Bunny qui a réalisé un double spectacle de scènes et de changements de tenue, depuis une baie de sa ville natale de San Juan à Porto Rico. Il a interprété ses tubes “Et si je vois ta mère” et “Bichiyal”, à bord d’une Bugatti. Le Portoricain a également remporté le prix de la meilleure performance de reggaetón pour sa chanson “Yo perreo sola”.

Alejandro Fernández, Christian Nodal et Calibre 50 se sont également joints pour une présentation qui a eu lieu depuis la ville de Guadalajara et dans laquelle ils ont célébré la musique régionale mexicaine. En revanche, Guaynaa et Sebastián Yatra sont montés sur scène avec “An Ideal Girl”, tout comme d’autres interprètes tels que Camilo, Kany García, Anuel AA ou Pitbull, pour n’en nommer que quelques-uns.

Vous pouvez voir la liste complète des gagnants ici.

Alejandro Fernández Bad Bunny Grammys Musique natalia lafourcade



