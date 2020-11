La phase 4 de l’univers cinématographique Marvel (MCU) comporte de nombreuses surprises, et les fans veulent déjà les voir dans les prochains projets que Marvel Studios prépare. L’un des films les plus attendus est le quatrième film ‘Thor’, et maintenant, grâce à une nouvelle déclaration, Natalie Portman a parlé des pouvoirs que Jane Foster aura dans “ Thor: Love and Thunder ”.

Malgré le fait qu’après sa participation à “ Thor: The Dark World ”, Natalie Portman a déclaré qu’elle ne jouerait plus jamais Jane Foster dans ces films, il semble que le studio a su la convaincre en lui disant qu’elle serait celle qui lèverait le marteau du puissant Thor.

Grâce à divers rapports passés, on sait que la pré-production du film se déroule en Australie avec toute l’équipe derrière et devant les caméras de «Thor: Love and Thunder». Maintenant, grâce à une interview avec The Kelly Clarkson Show, Natalie Portman a parlé des pouvoirs que Jane Foster aura dans “ Thor: Love and Thunder ”, et a déclaré que ils ne seront pas les mêmes que le personnage de Chris Hemsworth.

«Alors elle a des pouvoirs, euh, elle n’est pas exactement la même que Thor, elle est sa propre… version de lui, et… elle s’appelle Mighty Thor,» dit Portman.

Portman semble vraiment très engagée dans sa participation à ce film., puisque l’actrice a précédemment révélé qu’elle s’entraîne déjà pour donner la meilleure version de son personnage sur grand écran.

Bien que l’histoire de la prochaine suite de God of Thunder reste un mystère, on espère que tous les fans pourront voir “ Thor: Love and Thunder ” une fois qu’il sera sorti en salles le 11 février 2022.