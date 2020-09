Tenet soulève de nombreuses questions mais Neil est-il mort? Discutons du sort du personnage de Robert Pattinson et de ce que tout cela signifie.

Il y a de nombreux grands cinéastes qui travaillent aujourd’hui, mais aucun d’entre eux n’est aussi ambitieux que Christopher Nolan.

Le réalisateur de 50 ans est salué comme un visionnaire depuis de nombreuses années maintenant, avec des personnages comme la trilogie The Dark Knight, Inception et Interstellar ayant déjà un héritage admirable.

Avec chacun de ses films à travers les années 2010, il s’est efforcé de nous apporter quelque chose de différent, mettant en valeur ses talents dans de nombreux genres. Avec Inception, il a bouleversé le film de braquage et maintenant, avec Tenet, il a fait quelque chose d’assez similaire avec le sous-genre d’espionnage.

Le film est peut-être son plus diviseur et certainement son plus complexe; il nécessite de multiples visionnements pour bien comprendre.

Bien sûr, on s’attend à ce qu’un film de Christopher Nolan mérite de longues discussions, mais avec Tenet, il y a des questions dont vous savez qu’elles sont tout à fait impératives au moment où vous quittez le cinéma.

Parlons de l’un des plus importants…

Principe: Neil est-il mort?

C’est une réponse assez délicate, mais oui, Neil meurt à la fin de Tenet. Laissez-nous vous expliquer!

Neil (joué par Robert Pattinson) meurt mais étant donné que nous le voyons vivant alors qu’il s’éloigne, cela mérite une analyse rapide.

Dans les derniers échanges entre lui et The Protagonist (John David Washington), il explique qu’il revivra la bataille dont nous venons d’assister à se dérouler à l’écran. Donc, cela signifie qu’il était présent dans les événements antérieurs qui se sont produits.

Cela est confirmé lorsqu’il se retourne pour révéler un cordon orange attaché à son sac à dos, clarifiant l’identité de l’homme masqué qui a pris une balle pour le protagoniste lors de la bataille de Stalask-12.

Nous réalisons cela en même temps que Le protagoniste, mais lorsque Neil s’éloigne, le protagoniste ne l’arrête pas.

Pourquoi? Eh bien, comme le suggère Games Radar, c’est parce que Neil joue un rôle central pour sauver le monde de l’algorithme mortel. Sans son sacrifice, les résultats de leurs efforts seraient vains.

Bien sûr, la relation entre ces deux personnages n’est pas terminée, car Neil informe le protagoniste qu’il recrutera une version plus jeune de lui pour d’autres aventures; l’un de ceux-ci est le braquage d’opéra, dans lequel il peut être repéré.

Le dialogue de Neil dans cette scène de départ a également conduit certains à spéculer qu’il est le fils de Kat (Elizabeth Debicki), Max. Vous pouvez approfondir cette théorie ici.

«Neil: Je pense que c’est la fin d’une belle amitié.

Le protagoniste: Mais pour moi, ce n’est que le début. TENET (2020) pic.twitter.com/wHNForbZUj – Une vie de cinéphile (@ACinephilesLife) 1 septembre 2020

Robert Pattinson remporte une autre victoire

Avec Tenet, Robert Pattison continue de se consolider comme l’un des meilleurs acteurs de cinéma travaillant aujourd’hui.

Neil est un personnage dont nous parlerons sûrement pendant un certain temps et la complexité du personnage et de son arc se précise avec le temps.

En plus de son travail dans Good Time, The Lighthouse et High Life, sa performance dans Tenet est une autre victoire et le public a déjà afflué sur Twitter pour donner ses impressions.

Découvrez une sélection de tweets:

Et à tous ceux qui doutent encore de la capacité de Robert Pattinson à être Batman, allez regarder TENET. Après sa performance dans ce domaine, je suis prêt pour qu’il soit aussi Bond – Frank Haba (@hokusaiyan) 1 septembre 2020

Robert Pattinson est l’un des acteurs les plus sous-estimés du secteur! #PRINCIPE – Anthony Hayes (@Ant_Hayes) 29 août 2020

